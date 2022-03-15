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Съдийски назначения за 24-ия кръг в efbet Лига

  • 15 март 2022 | 19:35
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Съдийски назначения за 24-ия кръг в efbet Лига

СК на БФС официално обяви съдийските назначения за предстоящия кръг от efbet Лига. Георги Давидов ще реферира дербито между Ботев (Пловдив) и ЦСКА - София, докато Никола Попов ще взима крайните решения в столичния дуел между Левски и Локомотив (София).

18 март 2022 г., петък, 17:30 часа 
Арда - ПФК Локомотив (Пловдив) 
ГС:Станислав Георгиев Тодоров    
АС1:Мартин Иванов Димитров    
АС2:Христо Пламенов Хаджийски 
4-ТИ:Красен Иванов Георгиев    
ВАР:Георги Милков Гинчев    
АВАР:Красимир Атанасов Атанасов 
СН:Ахмед Яшар Ахмед     

19 март 2022 г., събота, 12:30 ч. 
Берое - ЦСКА 1948
ГС:Валентин Станчев Железов    
АС1:Станимир Илков Илков    
АС2:Мирослав Николаев Желев 
4-ТИ:Владимир Вълков Вълков    
ВАР:Ивелин Венциславов Занев    
АВАР:Александър Ангелов Атанасов 
СН:Петър Стоянов Петров     

19 март 2022 г., събота, 15:00 ч. 
ФК Царско село 2015 - ПФК Лудогорец 1945 
ГС:Волен Валентинов Чинков    
АС1:Дениз Пиринов Соколов    
АС2:Павлин Цветанов Михайлов 
4-ТИ:Християна Красимирова Гутева    
ВАР:Георги Кънчев Димитров    
АВАР:Георги Пламенов Тодоров 
СН:Йордан Динков Сталев     

19 март 2022 г., събота, 17:30 ч. 
ПФК Левски - ФК Локомотив 1929 
ГС:Никола Антонов Попов    
АС1:Мирослав Максимов Иванов    
АС2:Костадин Димитров Тановчев 
4-ТИ:Петър Георгиев Кузев    
ВАР:Ивайло Красимиров Ненков    
АВАР:Мартин Емилов Венев 
СН:Атанас Петров Бозев     

20 март 2022 г., неделя, 12:45 ч.
ПФК Ботев Враца - Футболен Клуб Пирин АД 
ГС:Станимир Лозанов Тренчев    
АС1:Красимир Владимиров Миланов    
АС2:Станислав Лазаров Станев
4-ТИ:Никола Павлов Петров    
ВАР:Георги Юлиянов Иванов    
АВАР:Петър Николов Джугански 
СН:Александър Костадинов Костадинов     

20 март 2022 г., неделя, 15:15 ч. 
ПФК Ботев АД - ПФК ЦСКА - София ЕАД 
ГС:Георги Димитров Давидов    
АС1:Георги Йорданов Дойнов    
АС2:Петър Велизаров Митрев 
4-ТИ:Неделчо Танчев Гаджалов    
ВАР:Иво Венциславов Андреев    
АВАР:Даниел Милков Ников 
СН:Георги Крумов Виделов     

20 март 2022 г., неделя, 17:45 ч. 
ПФК Славия 1913 - ПФК Черно море 
ГС:Димо Стоянов Димов    
АС1:Милен Дончев Арабаджиев    
АС2:Илиян Петров Капарашев 
4-ТИ:Йото Валентинов Гарабедов    
ВАР:Димитър Димитров Димитров    
АВАР:Драгомир Руменов Милев 
СН:Йордан Костадинов Иванов     

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