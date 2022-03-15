Съдийски назначения за 24-ия кръг в efbet Лига

СК на БФС официално обяви съдийските назначения за предстоящия кръг от efbet Лига. Георги Давидов ще реферира дербито между Ботев (Пловдив) и ЦСКА - София, докато Никола Попов ще взима крайните решения в столичния дуел между Левски и Локомотив (София).

18 март 2022 г., петък, 17:30 часа

Арда - ПФК Локомотив (Пловдив)

ГС:Станислав Георгиев Тодоров

АС1:Мартин Иванов Димитров

АС2:Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ:Красен Иванов Георгиев

ВАР:Георги Милков Гинчев

АВАР:Красимир Атанасов Атанасов

СН:Ахмед Яшар Ахмед

19 март 2022 г., събота, 12:30 ч.

Берое - ЦСКА 1948

ГС:Валентин Станчев Железов

АС1:Станимир Илков Илков

АС2:Мирослав Николаев Желев

4-ТИ:Владимир Вълков Вълков

ВАР:Ивелин Венциславов Занев

АВАР:Александър Ангелов Атанасов

СН:Петър Стоянов Петров

19 март 2022 г., събота, 15:00 ч.

ФК Царско село 2015 - ПФК Лудогорец 1945

ГС:Волен Валентинов Чинков

АС1:Дениз Пиринов Соколов

АС2:Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ:Християна Красимирова Гутева

ВАР:Георги Кънчев Димитров

АВАР:Георги Пламенов Тодоров

СН:Йордан Динков Сталев

19 март 2022 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Левски - ФК Локомотив 1929

ГС:Никола Антонов Попов

АС1:Мирослав Максимов Иванов

АС2:Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ:Петър Георгиев Кузев

ВАР:Ивайло Красимиров Ненков

АВАР:Мартин Емилов Венев

СН:Атанас Петров Бозев

20 март 2022 г., неделя, 12:45 ч.

ПФК Ботев Враца - Футболен Клуб Пирин АД

ГС:Станимир Лозанов Тренчев

АС1:Красимир Владимиров Миланов

АС2:Станислав Лазаров Станев

4-ТИ:Никола Павлов Петров

ВАР:Георги Юлиянов Иванов

АВАР:Петър Николов Джугански

СН:Александър Костадинов Костадинов

20 март 2022 г., неделя, 15:15 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС:Георги Димитров Давидов

АС1:Георги Йорданов Дойнов

АС2:Петър Велизаров Митрев

4-ТИ:Неделчо Танчев Гаджалов

ВАР:Иво Венциславов Андреев

АВАР:Даниел Милков Ников

СН:Георги Крумов Виделов

20 март 2022 г., неделя, 17:45 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Черно море

ГС:Димо Стоянов Димов

АС1:Милен Дончев Арабаджиев

АС2:Илиян Петров Капарашев

4-ТИ:Йото Валентинов Гарабедов

ВАР:Димитър Димитров Димитров

АВАР:Драгомир Руменов Милев

СН:Йордан Костадинов Иванов