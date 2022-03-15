Съдийски назначения за 24-ия кръг в efbet Лига
СК на БФС официално обяви съдийските назначения за предстоящия кръг от efbet Лига. Георги Давидов ще реферира дербито между Ботев (Пловдив) и ЦСКА - София, докато Никола Попов ще взима крайните решения в столичния дуел между Левски и Локомотив (София).
18 март 2022 г., петък, 17:30 часа
Арда - ПФК Локомотив (Пловдив)
ГС:Станислав Георгиев Тодоров
АС1:Мартин Иванов Димитров
АС2:Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ:Красен Иванов Георгиев
ВАР:Георги Милков Гинчев
АВАР:Красимир Атанасов Атанасов
СН:Ахмед Яшар Ахмед
19 март 2022 г., събота, 12:30 ч.
Берое - ЦСКА 1948
ГС:Валентин Станчев Железов
АС1:Станимир Илков Илков
АС2:Мирослав Николаев Желев
4-ТИ:Владимир Вълков Вълков
ВАР:Ивелин Венциславов Занев
АВАР:Александър Ангелов Атанасов
СН:Петър Стоянов Петров
19 март 2022 г., събота, 15:00 ч.
ФК Царско село 2015 - ПФК Лудогорец 1945
ГС:Волен Валентинов Чинков
АС1:Дениз Пиринов Соколов
АС2:Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ:Християна Красимирова Гутева
ВАР:Георги Кънчев Димитров
АВАР:Георги Пламенов Тодоров
СН:Йордан Динков Сталев
19 март 2022 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Левски - ФК Локомотив 1929
ГС:Никола Антонов Попов
АС1:Мирослав Максимов Иванов
АС2:Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ:Петър Георгиев Кузев
ВАР:Ивайло Красимиров Ненков
АВАР:Мартин Емилов Венев
СН:Атанас Петров Бозев
20 март 2022 г., неделя, 12:45 ч.
ПФК Ботев Враца - Футболен Клуб Пирин АД
ГС:Станимир Лозанов Тренчев
АС1:Красимир Владимиров Миланов
АС2:Станислав Лазаров Станев
4-ТИ:Никола Павлов Петров
ВАР:Георги Юлиянов Иванов
АВАР:Петър Николов Джугански
СН:Александър Костадинов Костадинов
20 март 2022 г., неделя, 15:15 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС:Георги Димитров Давидов
АС1:Георги Йорданов Дойнов
АС2:Петър Велизаров Митрев
4-ТИ:Неделчо Танчев Гаджалов
ВАР:Иво Венциславов Андреев
АВАР:Даниел Милков Ников
СН:Георги Крумов Виделов
20 март 2022 г., неделя, 17:45 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Черно море
ГС:Димо Стоянов Димов
АС1:Милен Дончев Арабаджиев
АС2:Илиян Петров Капарашев
4-ТИ:Йото Валентинов Гарабедов
ВАР:Димитър Димитров Димитров
АВАР:Драгомир Руменов Милев
СН:Йордан Костадинов Иванов