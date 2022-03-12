Моралес: Не ни достигна смелост

Наставникът на Ботев (Враца) Даниел Моралес е на мнение, че тимът му не е показал смелост в днешния двубой с Локомотив (София), загубен с 0:1.

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"Това, което не ни достигна, е смелост. Това е ключовата дума във всички мачове. Когато нямаш смелост в живота, ще ти бъде трудно. Трябва да имаш характер и агресия. Срещу нас имахме отбор, който се бореше срещу нас за живота си. Много слабо първо полувреме от нашия отбор. Не мисля, че е до младост, а до човек. По-добре да имам хляб вкъщи, отколкото другите. Не можеш да заспиваш и да очакваш късмета. Вярвам в работата. Когато поемаш пътя към треньорството, рано или късно идва моментът, в който можеш да се разделиш с клуба. Не усещам напрежение. Ръководството има правото да решава".