Съдийски назначения за 26-ия кръг във Втора лига
Станаха ясни съдийските назначения за предстоящия междинен 26-ти кръг на Втора лига. Двубоите ще се изиграят на 9-ти и 10-ти март.
Резултати и голмайстори във Втора лига
Ето всички назначения:
9 март 2022 г., сряда,
15:00 ч. Хебър 1918 - ПФК Монтана 1921
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Благой Кирилов Манов
СН: Йордан Веселинов Гулев
9 март 2022 г., сряда, 15:30 ч.
ФК МАРЕК 1915 - ФК Етър ВТ
ГС: Йото Валентинов Гарабедов АС1: Виктор Андриянов Кукуянов АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Георги Георгиев Спасов
СН: Крум Добринов Стоилов
9 март 2022 г., сряда, 15:30 ч.
Миньор - ФК Созопол
ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Марио Георгиев Данаилов АС2: Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ: Васил Петров Минев
СН: Николай Йорданов Колев
9 март 2022 г., сряда, 15:30 ч.
ФК Левски Лом 2020 - ФК Струмска слава 1927
ГС: Никола Павлов Петров АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Веселин Мишев Добриянов
9 март 2022 г., сряда, 15:30 ч.
ПФК Марица 1921 - ЦСКА 1948 II
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Кристиян Ботев Минков
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров
СН: Христо Тенев Недялков
9 март 2022 г., сряда, 15:30 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ПФК Септември Сф
ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Янко Георгиев Чакъров АС2: Костадин Иванов Керацов
4-ТИ: Борис Борисов Попов
СН: Борис Димитров Борисов
9 март 2022 г., сряда, 17:30 ч.
ФК Литекс Ловеч - Спартак 1918
ГС: Николай Валентинов Малджански АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ТИ: Даниел Василев Иванов
СН: Йордан Иларионов Дурчев
10 март 2022 г., четвъртък, 15:30 ч.
ОФК Янтра 2019 - Ботев Пд II
ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Ивайло Серьожев Лазаров
10 март 2022 г., четвъртък, 15:30 ч.
Септември См - Спортист 2009
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Пламен Божидаров Мехлемов