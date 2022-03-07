Съдийски назначения за 26-ия кръг във Втора лига

Станаха ясни съдийските назначения за предстоящия междинен 26-ти кръг на Втора лига. Двубоите ще се изиграят на 9-ти и 10-ти март.

Резултати и голмайстори във Втора лига

Ето всички назначения: