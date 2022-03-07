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  3. Съдийски назначения за 26-ия кръг във Втора лига

Съдийски назначения за 26-ия кръг във Втора лига

  • 7 март 2022 | 15:54
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Станаха ясни съдийските назначения за предстоящия междинен 26-ти кръг на Втора лига. Двубоите ще се изиграят на 9-ти и 10-ти март. 

Резултати и голмайстори във Втора лига
Резултати и голмайстори във Втора лига

Ето всички назначения:

9 март 2022 г., сряда, 
15:00 ч. Хебър 1918 - ПФК Монтана 1921 
ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Мартин Иванов Димитров    АС2:    Светослав Станимиров Стойчев 
4-ТИ:    Благой Кирилов Манов                 
СН:    Йордан Веселинов Гулев        

9 март 2022 г., сряда, 15:30 ч. 
ФК МАРЕК 1915 - ФК Етър ВТ 
ГС:    Йото Валентинов Гарабедов    АС1:    Виктор Андриянов Кукуянов    АС2:    Иван Радославов Иванов 
4-ТИ:    Георги Георгиев Спасов                 
СН:    Крум Добринов Стоилов        

9 март 2022 г., сряда, 15:30 ч. 
Миньор - ФК Созопол 
ГС:    Димитър Цолов Буров    АС1:    Марио Георгиев Данаилов    АС2:    Радослав Георгинов Вутов 
4-ТИ:    Васил Петров Минев                 
СН:    Николай Йорданов Колев        

9 март 2022 г., сряда, 15:30 ч. 
ФК Левски Лом 2020 - ФК Струмска слава 1927 
ГС:    Никола Павлов Петров    АС1:    Мартин Тодоров Мачев    АС2:    Венцислав Бориславов Банчев 
4-ТИ:    Стилян Стоянов Колев                 
СН:    Веселин Мишев Добриянов        

9 март 2022 г., сряда, 15:30 ч. 
ПФК Марица 1921 - ЦСКА 1948 II 
ГС:    Петър Георгиев Кузев    АС1:    Александър Христов Апостолов    АС2:    Кристиян Ботев Минков 
4-ТИ:    Станимир Георгиев Тодоров                 
СН:    Христо Тенев Недялков        

9 март 2022 г., сряда, 15:30 ч. 
ПФК Добруджа 1919 - ПФК Септември Сф 
ГС:    Неделчо Танчев Гаджалов    АС1:    Янко Георгиев Чакъров    АС2:    Костадин Иванов Керацов 
4-ТИ:    Борис Борисов Попов                 
СН:    Борис Димитров Борисов       

9 март 2022 г., сряда, 17:30 ч. 
ФК Литекс Ловеч - Спартак 1918 
ГС:    Николай Валентинов Малджански    АС1:    Красимир Владимиров Миланов    АС2:    Николай Иванов Михайлов 
4-ТИ:    Даниел Василев Иванов                 
СН:    Йордан Иларионов Дурчев        

10 март 2022 г., четвъртък, 15:30 ч. 
ОФК Янтра 2019 - Ботев Пд II 
ГС:    Мартин Иванов Марков    АС1:    Владимир Ангелов Велев    АС2:    Дарин Василев Иванов 
4-ТИ:    Мариян Георгиев Гребенчарски                 
СН:    Ивайло Серьожев Лазаров        

10 март 2022 г., четвъртък, 15:30 ч. 
Септември См - Спортист 2009 
ГС:    Красен Иванов Георгиев    АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:    Христо Пламенов Хаджийски 
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев                 
СН:    Пламен Божидаров Мехлемов  

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