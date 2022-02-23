Обявиха съдията за ЦСКА 1948 - Левски и целия 21-ви кръг на efbet Лига
Съдийската комисия към БФС обяви реферите за 21-ия кръг на efbet Лига.
Ето кои са те:
25 февруари 2022 г., петък, 15:00 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ФК Царско село 2015
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Станислав Лазаров Станев 4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Станислав Георгиев Тодоров АВАР: Димо Дамянов Вълчев СН: Кольо Димитров Данев
25 февруари 2022 г., петък, 17:30 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Ботев Враца
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Владимир Ангелов Велев 4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Дениз Пиринов Соколов СН: Антон Симеонов Генов
26 февруари 2022 г., събота, 12:30 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Ботев АД
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Милен Дончев Арабаджиев 4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красимир Атанасов Атанасов СН: Ахмед Яшар Ахмед
26 февруари 2022 г., събота, 15:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Левски
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Костадин Димитров Тановчев 4-ТИ: Георги Кънчев Димитров ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Георги Пламенов Тодоров СН: Константин Делов Писков
26 февруари 2022 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Славия 1913
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев 4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков СН: Радан Василев Мирянов
27 февруари 2022 г., неделя, 15:15 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Черно море
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Мартин Тодоров Мачев 4-ТИ: Никола Павлов Петров ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Никифор Деянов Велков СН: Георги Владимиров Игнатов
28 февруари 2022 г., понеделник, 17:30 ч.
Футболен Клуб Пирин АД - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Николай Неделчев Чакъров 4-ТИ: Радослав Петров Гидженов ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Мартин Емилов Венев СН: Александър Костадинов Костадинов