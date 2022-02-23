Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Обявиха съдията за ЦСКА 1948 - Левски и целия 21-ви кръг на efbet Лига

Обявиха съдията за ЦСКА 1948 - Левски и целия 21-ви кръг на efbet Лига

  • 23 февруари 2022 | 16:29
  • 396
  • 0
Обявиха съдията за ЦСКА 1948 - Левски и целия 21-ви кръг на efbet Лига

Съдийската комисия към БФС обяви реферите за 21-ия кръг на efbet Лига. 

Ето кои са те:

25 февруари 2022 г., петък, 15:00 ч. 

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ФК Царско село 2015 

ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Красимир Владимиров Миланов    АС2:    Станислав Лазаров Станев 4-ТИ:    Мустафа Севди Шефкет    ВАР:    Станислав Георгиев Тодоров    АВАР:    Димо Дамянов Вълчев СН:    Кольо Димитров Данев

25 февруари 2022 г., петък, 17:30 ч. 

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Ботев Враца 

ГС:    Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Димитър Русенов Русев    АС2:    Владимир Ангелов Велев 4-ТИ:    Неделчо Танчев Гаджалов    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов СН:    Антон Симеонов Генов

26 февруари 2022 г., събота, 12:30 ч. 

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Ботев АД 

ГС:    Ивелин Венциславов Занев    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Милен Дончев Арабаджиев 4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Красимир Атанасов Атанасов СН:    Ахмед Яшар Ахмед

26 февруари 2022 г., събота, 15:00 ч. 

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Левски 

ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Драгомир Руменов Милев    АС2:    Костадин Димитров Тановчев 4-ТИ:    Георги Кънчев Димитров    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров СН:    Константин Делов Писков

26 февруари 2022 г., събота, 17:30 ч. 

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Славия 1913 

ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Илиян Петров Капарашев 4-ТИ:    Димо Стоянов Димов    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Станимир Илков Илков СН:    Радан Василев Мирянов

27 февруари 2022 г., неделя, 15:15 ч. 

ФК Локомотив 1929 - ПФК Черно море 

ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Мартин Тодоров Мачев 4-ТИ:    Никола Павлов Петров    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Никифор Деянов Велков СН:    Георги Владимиров Игнатов

28 февруари 2022 г., понеделник, 17:30 ч. 

Футболен Клуб Пирин АД - ПФК Арда Кърджали 1924 

ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Николай Неделчев Чакъров 4-ТИ:    Радослав Петров Гидженов    ВАР:    Димитър Димитров Димитров    АВАР:    Мартин Емилов Венев СН:    Александър Костадинов Костадинов     

Още от БГ Футбол

Замбиец подсилва атаката на Ботев (Пловдив)

Замбиец подсилва атаката на Ботев (Пловдив)

  • 23 фев | 16:23
  • 525
  • 2
Давиде Мариани: Искам да се отплатя на Хубчев за доверието

Давиде Мариани: Искам да се отплатя на Хубчев за доверието

  • 23 фев | 16:14
  • 630
  • 0
Футболистът, който спря входящите трансфери, проговори за ЦСКА - София, Стойчо, Стоичков и Ганчев

Футболистът, който спря входящите трансфери, проговори за ЦСКА - София, Стойчо, Стоичков и Ганчев

  • 23 фев | 16:01
  • 8705
  • 21
Стилиян Петров се среща с клубовете в Перник и Кюстендил

Стилиян Петров се среща с клубовете в Перник и Кюстендил

  • 23 фев | 15:40
  • 398
  • 1
Ден почивка в Ботев (Пловдив)

Ден почивка в Ботев (Пловдив)

  • 23 фев | 14:45
  • 778
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Футболистът, който спря входящите трансфери, проговори за ЦСКА - София, Стойчо, Стоичков и Ганчев

Футболистът, който спря входящите трансфери, проговори за ЦСКА - София, Стойчо, Стоичков и Ганчев

  • 23 фев | 16:01
  • 8705
  • 21
Клубовете сами ще решават дали да изискват зелен сертификат за публиката на мачовете

Клубовете сами ще решават дали да изискват зелен сертификат за публиката на мачовете

  • 23 фев | 14:20
  • 5432
  • 28
България открива Волейболната лига на нациите за мъже през 2022 година 🏐

България открива Волейболната лига на нациите за мъже през 2022 година 🏐

  • 23 фев | 13:29
  • 5756
  • 6
Над половин милион лева дели ЦСКА - София от право на входящи трансфери

Над половин милион лева дели ЦСКА - София от право на входящи трансфери

  • 23 фев | 09:11
  • 15248
  • 179
Атлетико Мадрид и Манчестър Юнайтед се срещат отново след 30 години в жадуван сблъсък

Атлетико Мадрид и Манчестър Юнайтед се срещат отново след 30 години в жадуван сблъсък

  • 23 фев | 05:29
  • 16407
  • 32

Видео акценти

ЦСКА - София продължава с тренировките преди мача с Ботев (Враца)

БГ Футбол

ЦСКА - София продължава с тренировките преди мача с Ботев (Враца)
Александър Захариев: Дошло е време за промяна

БГ Футбол

Александър Захариев: Дошло е време за промяна
Влатко Дробаров: Годеницата ми не спира телевизора като гледам футбол

БГ Футбол

Влатко Дробаров: Годеницата ми не спира телевизора като гледам футбол
Бербатов и Стилиян Петров се срещнаха с клубовете от София и областта

БГ Футбол

Бербатов и Стилиян Петров се срещнаха с клубовете от София и областта
Стилиян Петров: Димитър Бербатов изисква десет неща от нас, БФС трябва да си партнира с държавата

БГ Футбол

Стилиян Петров: Димитър Бербатов изисква десет неща от нас, БФС трябва да си партнира с държавата
Бербатов: Ние не загубихме предишния Конгрес, надграждаме идеите си

БГ Футбол

Бербатов: Ние не загубихме предишния Конгрес, надграждаме идеите си