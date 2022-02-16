Съдийски назначения за 20-ия кръг на efbet Лига
БФС обяви съдийските назначения за 20-ия кръг на efbet Лига. Столичното дерби между Славия и ЦСКА - София е поверено на Драгомир Драганов, а сблъсъкът между Левски и Локомотив (Пловдив) ще бъде ръководен от Волен Чинков.
Георги Кабаков пък ще бъде главен съдия на срещата Черно море - Лудогорец.
Ето всички съдийски назначения:
18 февруари 2022 г., петък, 17:30 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Ботев АД
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Александър Ангелов Атанасов
СН: Георги Василев Йорданов
19 февруари 2022 г., събота, 15:00 ч.
ПФК Ботев Враца - ФК ЦСКА 1948
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Никола Павлов Петров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Йордан Петров Петров
СН: Стоян Христов Денев
19 февруари 2022 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Левски - ПФК Локомотив Пловдив 1926
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Даниел Милков Ников
СН: Петър Стоянов Петров
20 февруари 2022 г., неделя, 12:45 ч.
ФК Царско село 2015 - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Петър Николов Джугански АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Станислав Лазаров Станев
СН: Йордан Костадинов Иванов
20 февруари 2022 г., неделя, 15:15 ч.
ПФК Черно море - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Мирослав Николаев Желев
СН: Георги Крумов Виделов
20 февруари 2022 г., неделя, 17:45 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Диян Христов Вълков АС2: Мартин Иванов Димитров
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Красимир Владимиров Миланов
СН: Костадин Ангелов Гергинов
21 февруари 2022 г., понеделник, 17:30 ч.
Футболен Клуб Пирин АД - ФК Локомотив 1929
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев
СН: Стоян Маринов Алексиев