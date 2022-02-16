Съдийски назначения за 20-ия кръг на efbet Лига

БФС обяви съдийските назначения за 20-ия кръг на efbet Лига. Столичното дерби между Славия и ЦСКА - София е поверено на Драгомир Драганов, а сблъсъкът между Левски и Локомотив (Пловдив) ще бъде ръководен от Волен Чинков.

Георги Кабаков пък ще бъде главен съдия на срещата Черно море - Лудогорец.

Ето всички съдийски назначения:

18 февруари 2022 г., петък, 17:30 ч.



ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Ботев АД

ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Александър Ангелов Атанасов

СН: Георги Василев Йорданов

19 февруари 2022 г., събота, 15:00 ч.



ПФК Ботев Враца - ФК ЦСКА 1948

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Никола Павлов Петров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Йордан Петров Петров

СН: Стоян Христов Денев

19 февруари 2022 г., събота, 17:30 ч.



ПФК Левски - ПФК Локомотив Пловдив 1926

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Даниел Милков Ников

СН: Петър Стоянов Петров

20 февруари 2022 г., неделя, 12:45 ч.



ФК Царско село 2015 - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Петър Николов Джугански АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Станислав Лазаров Станев

СН: Йордан Костадинов Иванов

20 февруари 2022 г., неделя, 15:15 ч.



ПФК Черно море - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Мирослав Николаев Желев

СН: Георги Крумов Виделов

20 февруари 2022 г., неделя, 17:45 ч.



ПФК Славия 1913 - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Диян Христов Вълков АС2: Мартин Иванов Димитров

4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Красимир Владимиров Миланов

СН: Костадин Ангелов Гергинов

21 февруари 2022 г., понеделник, 17:30 ч.



Футболен Клуб Пирин АД - ФК Локомотив 1929

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев

СН: Стоян Маринов Алексиев