Веселин Великов: Можеше да се представим още по-добре, но съм доволен

Старши треньорът на Етър Веселин Великов заяви след равенството с Пирин (1:1), че е доволен от представянето на своя отбор.

Пирин (Благоевград) и Етър не се победиха в контрола

"Без трима основни футболисти се представихме добре. Можеше и още по-добре да е, но съм доволен. Последна контрола, а все пак Пирин е отбор от А група. Резултатът е добър, няма контузени.

Доволен съм, лагерът мина добре. Днес правим възстановяване и утре сутринта се прибираме във Велико Търново", заяви Великов.