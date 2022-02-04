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Левски с престижно равенство срещу Динамо (Киев) - на живо от Турция след 1:1
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  3. Веселин Великов: Можеше да се представим още по-добре, но съм доволен

Веселин Великов: Можеше да се представим още по-добре, но съм доволен

  • 4 февруари 2022 | 16:26
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Веселин Великов: Можеше да се представим още по-добре, но съм доволен

Старши треньорът на Етър Веселин Великов заяви след равенството с Пирин (1:1), че е доволен от представянето на своя отбор. 

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"Без трима основни футболисти се представихме добре. Можеше и още по-добре да е, но съм доволен. Последна контрола, а все пак Пирин е отбор от А група. Резултатът е добър, няма контузени. 
Доволен съм, лагерът мина добре. Днес правим възстановяване и утре сутринта се прибираме във Велико Търново", заяви Великов.

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