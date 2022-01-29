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Васил Петров: Получиха се хубави неща, играхме хубав футбол

  • 29 януари 2022 | 17:17
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Васил Петров: Получиха се хубави неща, играхме хубав футбол

Наставникът на Спартак (Варна) Васил Петров сподели впечатленията си след поражението с 0:1 от Раднички (Ниш). Ето какво каза той за Sportal.bg

"Много силен мач срещу силен съперник. Получиха се хубави неща, играхме хубав футбол. Пак имахме доста пропуски. Футболът е игра на голове. Особено след вчерашния ден, когато имахме две нелеки занимания. Много хубави и положителни неща се видяха,. Хубавото е, че през второто полувреме футболистите влязоха с желание. Бабалиев е силен футболист и се влиза ефектът след влизането му".

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