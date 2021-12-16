Kоледният турнир на БФС се проведе отново след едногодишна пауза

В сряда (15 декември) завърши традиционният коледен турнир на БФС за деца, в който тази година взеха участие общо 10 отбора. Футболистите, родени през 2014 година, имаха възможността да покажат умения и да се забавляват в спортната зала на Национална футболна база Бояна.

Срещите от груповата фаза се проведоха на 10 и 11 декември, а полуфиналните срещи, както и двубоят за 3 и 4 място се проведоха на 15 декември. Отборът на Национал триумфира във финалния мач срещу ЦСКА - София.

В надпреварата за купите и медалите се впуснаха отборите на Олимпия, ЦСКА - София, Славия, Левски, Национал, ДИТ, Локомотив (София), Витоша 13, Царско село и ФК Лъвчета, които бяха разпределени в 2 групи.

I ГРУПА

1. Олимпия

2. ЦСКА-София

3. ДИТ

4. Славия

5. Витоша 13



II ГРУПА

1. Царско село

2. Левски

3. Локомотив Сф 1929

4. Национал

5. Лъвчета



Ето и всички резултати от проведените двубои:

СРЕЩИ В ГРУПИТЕ:



ЦСКА - София 8:1 Витоша 13 (10.12)

Левски 2:1 Лъвчета (10.12)

ДИТ 2:2 Славия (10.12)

Локомотив 0:1 Национал (10.12)

Витоша 13 0:5 ДИТ (10.12)

Лъвчета 3:2 Локомотив (10.12)

Олимпия 0:2 ЦСКА - София (10.12)

Царско село 4:2 Левски (10.12)

ДИТ 3:3 Олимпия (11.12)

Локомотив 2:3 Царско село (11.12)

Славия 6:2 Витоша 13 (11.12)

Национал 2:1 Лъвчета (11.12)

Олимпия 4:3 Славия (11.12)

Царско село 2:2 Национал (11.12)

ЦСКА - София 5:0 ДИТ (11.12)

Левски 2:2 Локомотив (11.12)

Славия 4:1 ЦСКА - София (12.12)

Национал 3:2 Левски (12.12)

Витоша 13 0:4 Олимпия (12.12)

Лъвчета 4:3 Царско село (12.12)

ПОЛУФИНАЛНИ СРЕЩИ



ЦСКА - София 5:1 Царско село (15.12)

Олимпия 1:2 Национал (15.12)

СРЕЩА ЗА 3-4 МЯСТО



Царско село 4:3 Олимпия (15.12)

ФИНАЛ



ЦСКА - София 1:2 Национал (15.12)

Крайно класиране:



1. Национал

2. ЦСКА – София

3. Царско село

4. Олимпия

5. Славия

6. Лъвчета

7. ДИТ

8. Левски

9. Локомотив (София)

10. Витоша 13

Основен организатор на инициативата отново е Зонален съвет на БФС, гр. София, а за всички малчугани бяха подготвени много подаръци и изненади, които младите спортисти получиха лично от председателя на ЗС София Валентин Чакъров.

Снимка: bfunion.bg.