Kоледният турнир на БФС се проведе отново след едногодишна пауза
В сряда (15 декември) завърши традиционният коледен турнир на БФС за деца, в който тази година взеха участие общо 10 отбора. Футболистите, родени през 2014 година, имаха възможността да покажат умения и да се забавляват в спортната зала на Национална футболна база Бояна.
Срещите от груповата фаза се проведоха на 10 и 11 декември, а полуфиналните срещи, както и двубоят за 3 и 4 място се проведоха на 15 декември. Отборът на Национал триумфира във финалния мач срещу ЦСКА - София.
В надпреварата за купите и медалите се впуснаха отборите на Олимпия, ЦСКА - София, Славия, Левски, Национал, ДИТ, Локомотив (София), Витоша 13, Царско село и ФК Лъвчета, които бяха разпределени в 2 групи.
I ГРУПА
1. Олимпия
2. ЦСКА-София
3. ДИТ
4. Славия
5. Витоша 13
II ГРУПА
1. Царско село
2. Левски
3. Локомотив Сф 1929
4. Национал
5. Лъвчета
Ето и всички резултати от проведените двубои:
СРЕЩИ В ГРУПИТЕ:
ЦСКА - София 8:1 Витоша 13 (10.12)
Левски 2:1 Лъвчета (10.12)
ДИТ 2:2 Славия (10.12)
Локомотив 0:1 Национал (10.12)
Витоша 13 0:5 ДИТ (10.12)
Лъвчета 3:2 Локомотив (10.12)
Олимпия 0:2 ЦСКА - София (10.12)
Царско село 4:2 Левски (10.12)
ДИТ 3:3 Олимпия (11.12)
Локомотив 2:3 Царско село (11.12)
Славия 6:2 Витоша 13 (11.12)
Национал 2:1 Лъвчета (11.12)
Олимпия 4:3 Славия (11.12)
Царско село 2:2 Национал (11.12)
ЦСКА - София 5:0 ДИТ (11.12)
Левски 2:2 Локомотив (11.12)
Славия 4:1 ЦСКА - София (12.12)
Национал 3:2 Левски (12.12)
Витоша 13 0:4 Олимпия (12.12)
Лъвчета 4:3 Царско село (12.12)
ПОЛУФИНАЛНИ СРЕЩИ
ЦСКА - София 5:1 Царско село (15.12)
Олимпия 1:2 Национал (15.12)
СРЕЩА ЗА 3-4 МЯСТО
Царско село 4:3 Олимпия (15.12)
ФИНАЛ
ЦСКА - София 1:2 Национал (15.12)
Крайно класиране:
1. Национал
2. ЦСКА – София
3. Царско село
4. Олимпия
5. Славия
6. Лъвчета
7. ДИТ
8. Левски
9. Локомотив (София)
10. Витоша 13
Основен организатор на инициативата отново е Зонален съвет на БФС, гр. София, а за всички малчугани бяха подготвени много подаръци и изненади, които младите спортисти получиха лично от председателя на ЗС София Валентин Чакъров.
Снимка: bfunion.bg.