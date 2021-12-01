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Повериха дербито между Левски и Ботев (Пловдив) на Валентин Железов

  • 1 декември 2021 | 16:12
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Повериха дербито между Левски и Ботев (Пловдив) на Валентин Железов

БФС обяви съдийските назначения за предстоящия 18-и кръг в efbet Лига. Дербито между Левски и Ботев (Пловдив) на стадион "Виваком Арена - Георги Аспарухов", което е на 4 декември (събота), ще бъде ръководено от Валентин Железов. Никола Попов ще бъде главен рефер на мача Локомотив (София) - Лудогорец, а срещата Пирин (Благоевград) - ЦСКА - София е поверена на Волен Чинков. Ето всички назначения за 18-ия кръг:

4 декември 2021 г., събота, 12:30 ч. 

ПФК Ботев Враца - ПФК Берое - Стара Загора 

ГС: Станислав Георгиев Тодоров 
АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Красимир Атанасов Атанасов 
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Георги Юлиянов Иванов 
АВАР: Георги Любомиров Минев СН: Йордан Динков Сталев

4 декември 2021 г., събота, 15:00 ч. 

ПФК Левски - ПФК Ботев АД 

ГС: Валентин Станчев Железов 
АС1: Станимир Илков Илков АС2: Румен Емилов Иванов 
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Георги Кънчев Димитров 
АВАР: Георги Пламенов Тодоров СН: Стефан Апостолов Апостолов

5 декември 2021 г., неделя, 12:15 ч. 

ПФК Славия 1913 - ПФК Локомотив 1926 

ГС: Георги Милков Гинчев 
АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Милен Дончев Арабаджиев 
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Иво Венциславов Андреев 
АВАР: Петър Николов Джугански СН: Кирил Петков Йорданов

5 декември 2021 г., неделя, 14:30 ч. 

ФК Локомотив 1929 - ПФК Лудогорец 1945 

ГС: Никола Антонов Попов 
АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Емилов Венев 
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Радослав Петров Гидженов 
АВАР: Йордан Петров Петров СН: Стоян Маринов Алексиев

5 декември 2021 г., неделя, 16:45 ч. 

Футболен Клуб Пирин АД - ПФК ЦСКА - София ЕАД 

ГС: Волен Валентинов Чинков 
АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Петър Велизаров Митрев 
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб 
АВАР: Драгомир Руменов Милев СН: Константин Делов Писков

6 декември 2021 г., понеделник, 14:30 ч. 

ПФК Черно море - ФК ЦСКА 1948 

ГС: Станимир Лозанов Тренчев 
АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Станислав Лазаров Станев 
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Валентин Станчев Железов 
АВАР: Мирослав Николаев Желев СН: Георги Генов Нарлев

6 декември 2021 г., понеделник, 16:45 ч. 

ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК Царско село 2015 

ГС: Радослав Петров Гидженов 
АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев 
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Георги Димитров Давидов 
АВАР: Илиян Петров Капарашев СН: Петър Стоянов Петров

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