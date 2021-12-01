Повериха дербито между Левски и Ботев (Пловдив) на Валентин Железов
БФС обяви съдийските назначения за предстоящия 18-и кръг в efbet Лига. Дербито между Левски и Ботев (Пловдив) на стадион "Виваком Арена - Георги Аспарухов", което е на 4 декември (събота), ще бъде ръководено от Валентин Железов. Никола Попов ще бъде главен рефер на мача Локомотив (София) - Лудогорец, а срещата Пирин (Благоевград) - ЦСКА - София е поверена на Волен Чинков. Ето всички назначения за 18-ия кръг:
4 декември 2021 г., събота, 12:30 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Станислав Георгиев Тодоров
АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Георги Юлиянов Иванов
АВАР: Георги Любомиров Минев СН: Йордан Динков Сталев
4 декември 2021 г., събота, 15:00 ч.
ПФК Левски - ПФК Ботев АД
ГС: Валентин Станчев Железов
АС1: Станимир Илков Илков АС2: Румен Емилов Иванов
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Георги Кънчев Димитров
АВАР: Георги Пламенов Тодоров СН: Стефан Апостолов Апостолов
5 декември 2021 г., неделя, 12:15 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Локомотив 1926
ГС: Георги Милков Гинчев
АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Иво Венциславов Андреев
АВАР: Петър Николов Джугански СН: Кирил Петков Йорданов
5 декември 2021 г., неделя, 14:30 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Никола Антонов Попов
АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Радослав Петров Гидженов
АВАР: Йордан Петров Петров СН: Стоян Маринов Алексиев
5 декември 2021 г., неделя, 16:45 ч.
Футболен Клуб Пирин АД - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Волен Валентинов Чинков
АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб
АВАР: Драгомир Руменов Милев СН: Константин Делов Писков
6 декември 2021 г., понеделник, 14:30 ч.
ПФК Черно море - ФК ЦСКА 1948
ГС: Станимир Лозанов Тренчев
АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Валентин Станчев Железов
АВАР: Мирослав Николаев Желев СН: Георги Генов Нарлев
6 декември 2021 г., понеделник, 16:45 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК Царско село 2015
ГС: Радослав Петров Гидженов
АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Георги Димитров Давидов
АВАР: Илиян Петров Капарашев СН: Петър Стоянов Петров