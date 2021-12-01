Повериха дербито между Левски и Ботев (Пловдив) на Валентин Железов

БФС обяви съдийските назначения за предстоящия 18-и кръг в efbet Лига. Дербито между Левски и Ботев (Пловдив) на стадион "Виваком Арена - Георги Аспарухов", което е на 4 декември (събота), ще бъде ръководено от Валентин Железов. Никола Попов ще бъде главен рефер на мача Локомотив (София) - Лудогорец, а срещата Пирин (Благоевград) - ЦСКА - София е поверена на Волен Чинков. Ето всички назначения за 18-ия кръг:

4 декември 2021 г., събота, 12:30 ч.



ПФК Ботев Враца - ПФК Берое - Стара Загора



ГС: Станислав Георгиев Тодоров

АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Георги Юлиянов Иванов

АВАР: Георги Любомиров Минев СН: Йордан Динков Сталев

4 декември 2021 г., събота, 15:00 ч.



ПФК Левски - ПФК Ботев АД



ГС: Валентин Станчев Железов

АС1: Станимир Илков Илков АС2: Румен Емилов Иванов

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Георги Кънчев Димитров

АВАР: Георги Пламенов Тодоров СН: Стефан Апостолов Апостолов

5 декември 2021 г., неделя, 12:15 ч.



ПФК Славия 1913 - ПФК Локомотив 1926



ГС: Георги Милков Гинчев

АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Иво Венциславов Андреев

АВАР: Петър Николов Джугански СН: Кирил Петков Йорданов

5 декември 2021 г., неделя, 14:30 ч.



ФК Локомотив 1929 - ПФК Лудогорец 1945



ГС: Никола Антонов Попов

АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Радослав Петров Гидженов

АВАР: Йордан Петров Петров СН: Стоян Маринов Алексиев

5 декември 2021 г., неделя, 16:45 ч.



Футболен Клуб Пирин АД - ПФК ЦСКА - София ЕАД



ГС: Волен Валентинов Чинков

АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб

АВАР: Драгомир Руменов Милев СН: Константин Делов Писков

6 декември 2021 г., понеделник, 14:30 ч.



ПФК Черно море - ФК ЦСКА 1948



ГС: Станимир Лозанов Тренчев

АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Валентин Станчев Железов

АВАР: Мирослав Николаев Желев СН: Георги Генов Нарлев