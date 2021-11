Кливланд със зрелищен обрат срещу Селтикс

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀



Tyler Herro and the @MiamiHEAT win in Salt Lake City!



Duncan Robinson: 22 PTS, 6 3PM

Kyle Lowry: 21 PTS

Bam Adebayo: 13 PTS, 7 REB, 7 AST

P.J. Tucker: 13 PTS (5-6 FGM), 11 REB pic.twitter.com/nLYsdmcRyE