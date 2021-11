Дюрант и Хардън блестят за победа на Бруклин срещу Орландо

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀



Kevin Durant drops 30 on 11-12 shooting and James Harden puts up a triple-double in the @BrooklynNets road win!



Harden: 17 PTS, 11 REB, 11 AST

LaMarcus Aldridge: 21 PTS pic.twitter.com/9nFHgfjxQj