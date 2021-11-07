Всички медалисти от световното първенство по бокс в Белград
Списък с всички медалисти от световното първенство по бокс в Белград и класиране по медали:
Медалисти от световното първенство по бокс в минималната категория до 48 килограма:
1. Темиртас Жусупов (Казахстан)
2. Вутичай Юрачай (Тайланд)
3. Яухени Кармилчик (Беларус) и Сахил Алахвердови (Грузия)
Медалисти от световното първенство по бокс в категория "муха" до 51 килограм
1. Сакен Бибосинов (Казахстан)
2. Роско Хил (САЩ)
3. Ахтьом Закиров (Руска боксова федерация) и Тханарат Саенгпхет (Тайланд)
Медалисти от световното първенство по бокс в категория "петел" до 54 килограма:
1. Томоя Цубой (Япония)
2. Махмуд Сабирхан (Казахстан)
3. Акаш Кумар (Индия) и Билал Беннама (Франция)
- - - -
Даниел Асенов (България) - отпаднал на 1/16-финал
Медалисти от световното първенство по бокс в полулека категория до 57 килограма:
1. Джамал Харви (САЩ)
2. Серик Темиржанов (Казахстан)
3. Самюел Кистоюри (Франция) и Освел Кабайеро Гарсия (Куба)
- - - -
5. Хавиер Ибанес Диас (България) - отпаднал на четвъртфинал
Медалисти от световното първенство по бокс в лека категория до 60 килограма:
1. Софиан Умия (Франция)
2. Абдумалик Халоков (Узбекистан)
3. Даниял Шахбахш (Иран) и Алекси де ла Крус (Доминиканска република)
- - - -
Кирил Русинов (България) - отпаднал на 1/32-финал
Медалисти от световното първенство по бокс в първа полусредна категория до 63,5 килограма:
1. Анди Крус Гомес (Куба)
2. Керем Йозмен (Турция)
3. Ованес Бачков (Армения) и Рийс Линч (Шотландия)
Медалисти от световното първенство по бокс в полусредна категория до 67 килограма:
1. Севонрец Оказава (Япония)
2. Омари Джоунс (САЩ)
3. Лаша Гурули (Грузия) и Аблайхан Жусупов (Казахстан)
- - - -
Венсан Киркоров (България) - отпаднал на 1/32-финал
Медалисти от световното първенство по бокс в първа средна категория до 71 килограма:
1. Юрий Захарийев (Украйна)
2. Вадим Мусаев (Руска боксова федерация)
3. Албан Бечири (Албания) и Сархан Алийев (Азербайджан)
Медалисти от световното първенство по бокс в средна категория до 75 килограма:
1. Йоенлис Ернандес Мартинес (Куба)
2. Джамбулат Бижамов (Руска боксова федерация)
3. Салваторе Каваларо (Италия) и Веерапон Джонгджохо (Тайланд)
- - - -
Рами Киуан (България) - отпаднал на 1/16-финал
Медалисти от световното първенство по бокс в полутежка категория до 80 килограма:
1. Аляксей Алфиорау (Беларус)
2. Роби Гонсалес (САЩ)
3. Савели Садома (Руска боксова федерация) и Владимир Мирончиков (Сърбия)
- - - -
Кристиян Николов (България) - отпаднал на 1/8-финал
Медалисти от световното първенство по бокс в първа тежка категория до 86 килограма:
1. Лорен Алфонсо Домингес (Азербайджан)
2. Кено Машадо (Бразилия)
3. Виктор Схелстрете (Белгия) и Ерич Руис Кордоба (Куба)
Медалисти от световното първенство по бокс в тежка категория до 92 килограма:
1. Хулио Сесар ла Крус Пераса (Куба)
2. Азиз Аббес Мухидин (Италия)
3. Мадияр Саидрахимов (Узбекистан) и Енмануел Рейес Пла (Испания)
- - - -
Радослав Панталеев (България) - отпаднал на 1/16-финал
Медалисти от световното първенство по бокс в супертежка категория +92 килограма:
1. Марк Петровский (Руска боксова федерация)
2. Давит Шалоян (Армения)
3. Найджъл Пол (Тринидад и Тобаго) и Махамад Абдулайев (Азербайджан)
- - - -
Петър Белберов (България) - отпаднал на 1/8-финал.
Крайно класиране по медали
Държава Злато Сребро Бронз Общо
1. Куба 3 0 2 5
2. Казахстан 2 2 1 5
3. САЩ 2 2 0 4
4. Япония 2 0 0 2
5. Руска бокосова федерация 1 2 2 5
6. Азербайджан 1 0 2 3
Франция 1 0 2 3
8. Украйна 1 0 0 1
9. Тайланд 0 1 2 3
10. Армения 0 1 1 2
Беларус 0 1 1 2
Италия 0 1 1 2
Узбекистан 0 1 1 2
14. Бразилия 0 1 0 1
Турция 0 1 0 1
16. Грузия 0 0 2 2
17. Албания 0 0 1 1
Белгия 0 0 1 1
Доминиканска република 0 0 1 1
Индия 0 0 1 1
Иран 0 0 1 1
Испания 0 0 1 1
Сърбия 0 0 1 1
Тринидад и Тобаго 0 0 1 1
Шотландия 0 0 1 1