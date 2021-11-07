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Всички медалисти от световното първенство по бокс в Белград

  • 7 ноември 2021 | 08:48
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Всички медалисти от световното първенство по бокс в Белград

Списък с всички медалисти от световното първенство по бокс в Белград и класиране по медали:

Медалисти от световното първенство по бокс в минималната категория до 48 килограма:

1. Темиртас Жусупов (Казахстан)

2. Вутичай Юрачай (Тайланд)

3. Яухени Кармилчик (Беларус) и Сахил Алахвердови (Грузия)

Медалисти от световното първенство по бокс в категория "муха" до 51 килограм

1. Сакен Бибосинов (Казахстан)

2. Роско Хил (САЩ)

3. Ахтьом Закиров (Руска боксова федерация) и Тханарат Саенгпхет (Тайланд)

Медалисти от световното първенство по бокс в категория "петел" до 54 килограма:

1. Томоя Цубой (Япония)

2. Махмуд Сабирхан (Казахстан)

3. Акаш Кумар (Индия) и Билал Беннама (Франция)

- - - -

Даниел Асенов (България) - отпаднал на 1/16-финал

Медалисти от световното първенство по бокс в полулека категория до 57 килограма:

1. Джамал Харви (САЩ)

2. Серик Темиржанов (Казахстан)

3. Самюел Кистоюри (Франция) и Освел Кабайеро Гарсия (Куба)

- - - -

5. Хавиер Ибанес Диас (България) - отпаднал на четвъртфинал

Медалисти от световното първенство по бокс в лека категория до 60 килограма:

1. Софиан Умия (Франция)

2. Абдумалик Халоков (Узбекистан)

3. Даниял Шахбахш (Иран) и Алекси де ла Крус (Доминиканска република)

- - - -

Кирил Русинов (България) - отпаднал на 1/32-финал

Медалисти от световното първенство по бокс в първа полусредна категория до 63,5 килограма:

1. Анди Крус Гомес (Куба)

2. Керем Йозмен (Турция)

3. Ованес Бачков (Армения) и Рийс Линч (Шотландия)

Медалисти от световното първенство по бокс в полусредна категория до 67 килограма:

1. Севонрец Оказава (Япония)

2. Омари Джоунс (САЩ)

3. Лаша Гурули (Грузия) и Аблайхан Жусупов (Казахстан)

- - - -

Венсан Киркоров (България) - отпаднал на 1/32-финал

Медалисти от световното първенство по бокс в първа средна категория до 71 килограма:

1. Юрий Захарийев (Украйна)

2. Вадим Мусаев (Руска боксова федерация)

3. Албан Бечири (Албания) и Сархан Алийев (Азербайджан)

Медалисти от световното първенство по бокс в средна категория до 75 килограма:

1. Йоенлис Ернандес Мартинес (Куба)

2. Джамбулат Бижамов (Руска боксова федерация)

3. Салваторе Каваларо (Италия) и Веерапон Джонгджохо (Тайланд)

- - - -

Рами Киуан (България) - отпаднал на 1/16-финал

Медалисти от световното първенство по бокс в полутежка категория до 80 килограма:

1. Аляксей Алфиорау (Беларус)

2. Роби Гонсалес (САЩ)

3. Савели Садома (Руска боксова федерация) и Владимир Мирончиков (Сърбия)

- - - -

Кристиян Николов (България) - отпаднал на 1/8-финал

Медалисти от световното първенство по бокс в първа тежка категория до 86 килограма:

1. Лорен Алфонсо Домингес (Азербайджан)

2. Кено Машадо (Бразилия)

3. Виктор Схелстрете (Белгия) и Ерич Руис Кордоба (Куба)

Медалисти от световното първенство по бокс в тежка категория до 92 килограма:

1. Хулио Сесар ла Крус Пераса (Куба)

2. Азиз Аббес Мухидин (Италия)

3. Мадияр Саидрахимов (Узбекистан) и Енмануел Рейес Пла (Испания)

- - - -

Радослав Панталеев (България) - отпаднал на 1/16-финал

Медалисти от световното първенство по бокс в супертежка категория +92 килограма:

1. Марк Петровский (Руска боксова федерация)

2. Давит Шалоян (Армения)

3. Найджъл Пол (Тринидад и Тобаго) и Махамад Абдулайев (Азербайджан)

- - - -

Петър Белберов (България) - отпаднал на 1/8-финал.

Крайно класиране по медали

Държава Злато Сребро Бронз Общо

1. Куба 3 0 2 5

2. Казахстан 2 2 1 5

3. САЩ 2 2 0 4

4. Япония 2 0 0 2

5. Руска бокосова федерация 1 2 2 5

6. Азербайджан 1 0 2 3

Франция 1 0 2 3

8. Украйна 1 0 0 1

9. Тайланд 0 1 2 3

10. Армения 0 1 1 2

Беларус 0 1 1 2

Италия 0 1 1 2

Узбекистан 0 1 1 2

14. Бразилия 0 1 0 1

Турция 0 1 0 1

16. Грузия 0 0 2 2

17. Албания 0 0 1 1

Белгия 0 0 1 1

Доминиканска република 0 0 1 1

Индия 0 0 1 1

Иран 0 0 1 1

Испания 0 0 1 1

Сърбия 0 0 1 1

Тринидад и Тобаго 0 0 1 1

Шотландия 0 0 1 1

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