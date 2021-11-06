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Югозападна Трета лига: Чавдар (Етрополе) - Кюстендил
  1. Sportal.bg
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  3. 11-те на Чавдар (Етрополе) и Кюстендил - очаквайте на живо!

11-те на Чавдар (Етрополе) и Кюстендил - очаквайте на живо!

  • 6 ноември 2021 | 13:28
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Станаха ясни 11-те на Чавдар (Етрополе) и Кюстендил, които излизат един срещу друг в мач от 16-ия кръг на Югозападната Трета лига. Двубоят противопоставя втория срещу петия във временното класиране и ще се излъчва на живо по Sportal.bg и Sportal TV.

ЧАВДАР (ЕТРОПОЛЕ) - КЮСТЕНДИЛ

Стартови състави:

Чавдар: 22. Димитър Пангев, 28. Виктор Ергин, 6. Николай Стоилков, 3. Мартин Василев, 77. Георги Юруков, 5. Калоян Радков, 10. Руслан Иванов, 13. Калоян Тодоров, 23. Виктор Зоров, 9. Николай Ботев, 7. Николай Иванов

Кюстендил: 1. Захари Димитров, 22. Адриян Бачовски, 5. Боян Стойнев, 19. Любомир Граминов, 88. Денислав Велинов, 87. Евгени Гроздин, 7. Кирил Вълов, 11. Марио Евтимов, 9. Акександър Александров, 8. Виктор Анастасов, 17. Николай Орозов

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