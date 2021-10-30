Ясни са шампионите от Държавното по бокс за мъже

Държавното първенство по бокс за мъже приключи днес по обед в Благоевград. Близо 100 боксьори от 30 клуба взеха участие в шампионата, който излъчи призьорите в 12 категории. Турнирът премина много равностойно, като за това свидетелства и голямото разнообразие от победители в отделните категории.

Домакините от Пирин, заедно с НСА и Левски София са единствените клубове, които излъчиха по двама шампиони на ринга. Останалите 6 титли се разпределиха между още 6 отбора.

За домакините златни медали донесоха Георги Георгиев (51 кг) и Стоян Стефанов (92 кг). За Левски София на върха стъпиха Ясен Радев (54 кг) и Божидар Джуров (67 кг), докато за НСА с титли се отличиха Пламен Янков (63.5 кг) и Димитър Димитров (86 кг).

Ето и шампионите в отделните категории:

Георги Георгиев (51 кг) Пирин Благоевград

Ясен Радев (54 кг) Левски София

Николай Маринов (57 кг) Локомотив Русе

Радослав Росенов (60 кг) БК Русе

Пламен Янков (63.4 кг) НСА

Божидар Джуров (67 кг) Левски София

Роберт Чамасанян (71 кг) Ботев Пд

Иван Атанасов (75 кг) Победа Бургас

Стоил Станоев (80 кг) Първенец

Димитър Димитров (86 кг) НСА

Стоян Стефанов (92 кг) Пирин Благоевград

Йордан Морехон (+92 кг) БВС