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Слободан Ковач вече не е селекционер на Сърбия

  • 23 октомври 2021 | 16:25
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Слободан Ковач, който изведе Сърбия до европейската титла през 2019 година, вече не селекционер на „плавите“.

Управителният съвет на Сръбската федерация по волейбол (OSSRB) взе решение да прекрати сътрудничеството си с досегашния старши-треньор на мъжкия национален отбор Слободан Ковач.

Слободан Ковач

Ковач изведе “репрезентацията” до 4-о място на Евроволей 2021, а през новие сезон води полския гранд СКРА Белхатов.

Слободан Ковач

Селекционерите на всички девически и младежки национални отбори също са освободени.  Селекционерът на женския национален отбор Зоран Терзич запази поста си.  Сръбската федерация ще обяви конкурс в най-скоро време за овакантените постове.

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