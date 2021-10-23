Слободан Ковач вече не е селекционер на Сърбия

Слободан Ковач, който изведе Сърбия до европейската титла през 2019 година, вече не селекционер на „плавите“.

Управителният съвет на Сръбската федерация по волейбол (OSSRB) взе решение да прекрати сътрудничеството си с досегашния старши-треньор на мъжкия национален отбор Слободан Ковач.

Ковач изведе “репрезентацията” до 4-о място на Евроволей 2021, а през новие сезон води полския гранд СКРА Белхатов.

Селекционерите на всички девически и младежки национални отбори също са освободени. Селекционерът на женския национален отбор Зоран Терзич запази поста си. Сръбската федерация ще обяви конкурс в най-скоро време за овакантените постове.

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