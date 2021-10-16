Стоилов повика 18 футболисти за мача с Локомотив (София)

Група от 18 футболисти определи старши треньорът на Левски Станимир Стоилов за срещата от 11-ия кръг на efbet Лига срещу Локомотив (София). Двубоят на Национален стадион „Васил Левски“ е днес, 16 октомври, от 20:00 часа.

Ето и цялата група на „сините“: Николай Михайлов, Пламен Андреев, Драган Михайлович, Ивайло Найденов, Патрик-Габриел Галчев, Христос Шелис, Хосе Кордоба, Гьоко Зайков, Иван Горанов, Андриан Краев, Радослав Цонев, Борислав Цонев, Димитър Костадинов, Марин Петков, Здравко Димитров, Георги Миланов, Мартин Петков, Билал Бари.