Илиян Трифонов: Да затвърждаваме положителното

Утре втория отбор на Етър (Велико Търново) приема едноименни тим на Севлиево. Срещата е от 12-ия кръг на Северозападната Трета лига.

„Излизаме срещу сериозен отбор, който има амбиции за първото място. Двубоят е пореден тест за младите ни футболисти да покажат възможностите си. В Троян демонстрирахме характер и се вложихме максимално. Сега трябва да затвърдим това. Трябва да сме концентрирани, да сведем грешките до минимум и да вкарваме голове от положенията, които създаваме във всеки мач“, коментира пред Sportal.bg Илиян Трифонов, треньор на Етър II.

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