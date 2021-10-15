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Световни шампиони поздравиха Кирил Евтимов

  • 15 октомври 2021 | 12:11
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Световни шампиони поздравиха Кирил Евтимов

Известният футболен общественик Кирил Евтимов празнува вчера своя рожден ден. Той получи много поздравления от редица български и чуждестранни знаменитости. Най-ценно от тях безспорно е поредното пожелание от неговия приятел световния и европейски шампион с Франция Робер Пирес, както и от други двама световни шампиони Марсел Десаи и Даниеле Масаро. Пирес и Десаи изпратиха поздравите си от Марсилия, където участваха в благотворителен мач между легендите на Олимпик и звезди на УНИЦЕФ. 

Сръбският легендарен треньор Драгослав Степанович, португалският голмайстор от близкото минало Нуно Гомеш и една от емблемите на Арсенал Найджъл Уинтърбърн също отправиха честитки към рожденика. 

От родните футболни легенди и деятели, бивши и настоящи футболни национали, които поздравиха Евтимов се откроиха Емил Костадинов, Пламен Николов-Пинко, Николай Жейнов, Петър Михтарски, Краси Балъков, Тодор Неделев, Даниел Боримиров, Благо Георгиев, Ники Михайлов, Сашо Димитров, Димо Кръстев, Илиян Илиев, Даниел Боримиров, Димитър Димитров-Херо, Митко Трендафилов, Ивайло Киров, Светослав Тодоров, Христо Гоцков, Стефан Драганов, Кирил Василев, както и много други. 

Големият олимпиец Йордан Йовчев също поздрави рожденика. Специален гост за тържеството на Евтимов беше легендата на Левски и негов близък приятел Елин Топузаков, който го зарадва с екипировка на националния отбор. Сред многобройните подаръци за бургазлията бе и анцуг на Челси, който той облече моментално. 

Кирил Евтимов стана особено популярен преди години, когато на мач между Челси и ПСЖ изненада неприятно тогавашния треньор на парижани Лоран Блан, развявайки фланелката на Емил Костадинов пред погледа на бившия френски национал. Кадърът със слисания тогава Блан, обиколи всички световни спортни медии. Чест гост е по английските стадиони, където се среща с огромна част от големите звезди на световния футбол, като с някои от тях е в близки приятелски отношения.

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