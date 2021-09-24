Боби Михайлов: Не съм в лоши отношения със Стоичков и Любо Пенев

Президентът на Българския футболен съюз Борислав Михайлов заяви пред Sportal TV, че не е в лоши отношения с бившите си съотборници Христо Стоичков и Любослав Пенев.

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"Не съм в лоши отношения със Стоичков и Любо Пенев. Никой с никого не е скаран. Времето си минава, всеки го хваща животът и пътищата се разделят. В едни момент футболът ни събира под една или друга форма - кой шеф, кой треньор на някой отбор. Това, че Мартин и Стилиян подкрепят Бербатов, е нормално - те са от едно поколение. Няма нищо странно между мен и Стоичков и Пенев. Всеки е в различна среда, което неминуемо влияе на един човек", заяви Михайлов.