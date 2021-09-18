Резултати и голмайстори от 7-ия кръг на Северозапад
Днес се изиграха всички срещи от 7-ия кръг на Северозападната Трета лига. Лидерите Спартак (Плевен) и Локомотив (Горна Оряховица) постигнаха победи и продължават битката за първото място. Ето всички останали резултати и голмайстори от кръга:
Спартак (Плевен) изтръгна ценен успех в Мездра срещу Локомотив
Дреновец (Дреновец) - Локомотив (Дряново) 2:0
1:0-Любомир Веселов (5)
2:0-Денис Димитров (9)
Партизан (Червен бряг) - Ювентус (Малчика) 3:1
0:1-Иван Йолов (20)
1:1-Калоян Тодоров (61 д.)
2:1-Любомир Иванов (68)
3:1-Станислав Антонов (80)
Павликени (Павликени) - Етър II (Велико Търново) 3:0
1:0-Красен Трифонов (31)
2:0-Стефан Гинчев (58)
3:0-Йордан Йорданов (80)
Академик (Свищов) - Локомотив (Горна Оряховица) 0:3
0:1-Георги Колев (37)
0:2-Явор Генчев (69)
0:3-Георги Колев (75 д.)
Пещера (Галата) - Левски (Левски) 1:0
1:0-Младен Николаев (65)
Янтра (Полски Тръмбеш) - Ботев II (Враца) 3:1
0:1-Теодор Георгиев (35)
1:1-Любомир Генчев (64)
1:1-Любомир Генчев (75)
1:1-Любомир Генчев (81)
Вихър (Славяново) - Бдин (Видин) 0:2
0:1-Ивайло Емилов Иванов (37 авт.)
0:1-Цветомир Тодоров (73)
Локомотив (Мездра) - Спартак (Плевен) 0:2
0:1-Преслав Антонов (73)
0:2-Мартин Милков (91)
Севлиево (Севлиево) – почива