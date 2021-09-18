Резултати и голмайстори от 7-ия кръг на Северозапад

Днес се изиграха всички срещи от 7-ия кръг на Северозападната Трета лига. Лидерите Спартак (Плевен) и Локомотив (Горна Оряховица) постигнаха победи и продължават битката за първото място. Ето всички останали резултати и голмайстори от кръга:

Спартак (Плевен) изтръгна ценен успех в Мездра срещу Локомотив

Дреновец (Дреновец) - Локомотив (Дряново) 2:0

1:0-Любомир Веселов (5)

2:0-Денис Димитров (9)

Партизан (Червен бряг) - Ювентус (Малчика) 3:1

0:1-Иван Йолов (20)

1:1-Калоян Тодоров (61 д.)

2:1-Любомир Иванов (68)

3:1-Станислав Антонов (80)

Павликени (Павликени) - Етър II (Велико Търново) 3:0

1:0-Красен Трифонов (31)

2:0-Стефан Гинчев (58)

3:0-Йордан Йорданов (80)

Академик (Свищов) - Локомотив (Горна Оряховица) 0:3

0:1-Георги Колев (37)

0:2-Явор Генчев (69)

0:3-Георги Колев (75 д.)

Пещера (Галата) - Левски (Левски) 1:0

1:0-Младен Николаев (65)

Янтра (Полски Тръмбеш) - Ботев II (Враца) 3:1

0:1-Теодор Георгиев (35)

1:1-Любомир Генчев (64)

1:1-Любомир Генчев (75)

1:1-Любомир Генчев (81)

Вихър (Славяново) - Бдин (Видин) 0:2

0:1-Ивайло Емилов Иванов (37 авт.)

0:1-Цветомир Тодоров (73)

Локомотив (Мездра) - Спартак (Плевен) 0:2

0:1-Преслав Антонов (73)

0:2-Мартин Милков (91)

Севлиево (Севлиево) – почива