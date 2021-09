"Скейт парк София" ще бъде домакин на кръг от Световния тур

"Скейт парк София" в Студенски град ще бъде домакин на кръг от световния тур по скейтборд за юноши и двойки до 16 години и младежи и девойки до 21 години. Заради пандемията от коронавирус в надпреварата ще участва около 60 състезатели само от България.

Най-добрите в четирите категории момчетата и момичета до 16 и до 21 години ще се класират за световните финали през октомври в Инсбрук (Австрия). Победителите в световните финали ще се класират на едно от най-големите скейтборд състезания в света The Simple Sesions, което е стъпка към класиране на олимпийските игри.

Световния Rookie Tour вече е познат в България в направление ски и сноуборд от състезанията проведени в Пампорово преди няколко години. World Rookie Tour е единствения световен мултиспорт тур за младежи, официално признат от почти всички национални федерации по света и Европейската комисия. Представителят на World Rookie Tour за България и Обединеното Кралство Иван Фърков заяви, че основната идея е да има забавление и младите таланти да покажат на какво са способни.

Най-голямата надежда за олимпийски медал от следващите игри Мартин Атанасов очаква да се получи добро състезание.

"Преди два дни разбрах за това състезание. Очаквам да има каране, да има много хора и да се забавляваме. Реално има федерация и клубове, но няма национален отбор. Това, че стана олимпийски спорт ще помогне за развитието на скейтборда", каза Атанасов.

Победителите в генералното класиране при момичетата и момчетата, ще спечелят по един All inclusive Ticket to the World Finals, a всички останали скейтъри, който успеят да се качат на почетната стълбичка, ще спечелят класиране с обикновен билет за участие в световните финали в Инсбрук от 1 до 3 октомври.

Програма на състезанието на 17 септември:

12:00-14:00 часа: Регистрационна проверка

14:00-16:00 часа: Квалификации

16:30 - 17:15 часа: Финали