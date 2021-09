Премиър лийг отново води в класацията по похарчени пари за трансфери

💰 Highest Spending Leagues in the summer transfer window 2021/22



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League - €1.34BN

🇮🇹 Serie A - €571M

🇩🇪 Bundesliga - €420M

🇫🇷 Ligue 1 - €400M

🇪🇸 LaLiga - €303M



(via @Transfermarkt) pic.twitter.com/nG9oaOWtxq