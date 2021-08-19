Томасон: Имахме почти идеалния двубой

Наставникът на Малмьо Йон Дал Томасон обяви след победата с 2:0 над Лудогорец, че тимът му е изиграл почти идеалния мач.

“Ако следите нашите двубои в ШЛ, свършихме добра работа. Изиграхме доста мачове и израстваме. Лудогорец е добър отбор, но ние бяхме много агресивни без топка. Създадохме много положения. Още през първото полувреме се виждаше, че ще държим нещата под контрол.

Когато си играл в ШЛ, занеш, че всеки мач е труден. Днес имахме почти идеалния двубой. Имахме много хубави и правилни неща. Имаме перфектен дух в съблекалнята”, заяви Томасон след срещата.