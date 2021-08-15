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  3. Много битка и голове във втория кръг на Югоизток (всички резултати)

Много битка и голове във втория кръг на Югоизток (всички резултати)

  • 15 август 2021 | 13:27
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Много битка и голове във втория кръг на Югоизток (всички резултати)

Вчера се изиграха 8 от 9-те мача от втория кръг на Югоизточната Трета лига. Новият хит в групата Левски (Крумовград) постигна първа победа, след като се наложи с 5:1 като гост на Несебър. Дербито между два от водещите отбори от миналия сезон - Черноморец (Бургас) и Загорец (Нова Загора) пък завърши без успех при резултат 0:0. Днес остава да се изиграе само още една среща между Саяна (Хасково) и Борислав (Първомай).

14.08.2021
18:00 часа

Родопа (Смолян) 2:2 Берое II
Несебър 1:5 Левски (Крумовград)
Карнобат 0:2 Атлетик (Куклен)
Черноморец (Бургас) 0:0 Загорец (Нова Загора)
Розова долина (Казанлък) 1:3 Димитровград 1947
Сокол (Марково) 3:0 Асеновец (Асеновград)
Левски (Карлово) 1:0 Локомотив (Пловдив) II
Ямбол 1915 1:0 Гигант (Съединение)

15.08.2021
18:00 часа

Саяна (Хасково) Борислав 2009 (Първомай)

Снимка: beroe.bg

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