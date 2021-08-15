Много битка и голове във втория кръг на Югоизток (всички резултати)

Вчера се изиграха 8 от 9-те мача от втория кръг на Югоизточната Трета лига. Новият хит в групата Левски (Крумовград) постигна първа победа, след като се наложи с 5:1 като гост на Несебър. Дербито между два от водещите отбори от миналия сезон - Черноморец (Бургас) и Загорец (Нова Загора) пък завърши без успех при резултат 0:0. Днес остава да се изиграе само още една среща между Саяна (Хасково) и Борислав (Първомай).