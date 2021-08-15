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  3. Доростол и Спортист (ГТ) си поделиха по точка

Доростол и Спортист (ГТ) си поделиха по точка

  • 15 август 2021 | 02:46
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Доростол и Спортист (ГТ) си поделиха по точка

Стартови състави:

Доростол – 12.Калин Дянков, 4. Владимир Перчемлиев, 15. Боян Николов, 7. Веселин Николаев, 19. Даниел Желев (капитан), 8. Георги Димитров, 5. Денис Ридван, 20. Красимир Николов, 10. Николай Николаев, 11. Симеон Симеонов, 6. Станислав Джамбазов.

Треньор – Деян Дечев

Спортист – 1. Георги Георгиев, 17. Калоян Цветков, 12. Георги Христов, 18. Севдалин Стайков, 4. Светослав Вълев, 22. Виктор Димитров, 6. Йордан Атанасов, 8. Кристиян Георгиев, 7. Георги Божков (капитан), 9. Георги Атанасов, 10. Румен Николов.

Треньор – Калоян Михалев

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