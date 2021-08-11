Съдийски назначения за петия кръг на Втора лига
Станаха ясни съдиите, които ще свирят мачовете от 5-ия кръг на Втора лига. Първите 5 срещи ще се изиграят на 13.08 (петък), а следващите 5 са в събота (14.08). Ето всички наряди:
Кокала: Чакам да ме потърси друг Левски
13, Авг 2021 г. Петък 18:00 ч.
Миньор - Марек 1915
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Благой Кирилов Манов
СН: Георги Иванов Хаджийски
13, Авг 2021 г. Петък 18:00 ч.
Спортист 2009 - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Владимир Здравков Хубенов АС2: Стефан Делчев Делчев
4-ТИ: Николай Валентинов Малджански
СН: Стефан Иванов Йорданов
13, Авг 2021 г. Петък 18:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ФК Литекс
ГС: Димитър Иванов Желязков АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Деян Любомиров Войков
4-ТИ: Борис Борисов Попов
СН: Владимир Йорданов Владимиров
13, Авг 2021 г. Петък 18:00 ч.
ПФК Септември Сф - ФК Марица 1921
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Петър Григоров Григоров
СН: Николай Георгиев Нанев
13, Авг 2021 г. Петък 20:00 ч.
Ботев Пд II - Хебър 1918
ГС: Васил Петров Минев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Павлета Веселинова Рашкова
4-ТИ: Мартин Иванов Марков
СН: Милко Петков Николов
14, Авг 2021 г. Събота 18:00 ч.
Спартак 1918 - ЦСКА 1948 II
ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Екатерина Маринова Петкова
4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен
СН: Стоян Иванов Вътев
14, Авг 2021 г. Събота 19:00 ч.
ФК Созопол - Септември См
ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Ивелин Иванов Рашев АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов
СН: Илко Благоев Томов
14, Авг 2021 г. Събота 19:30 ч.
ПФК Нефтохимик 1962 АД - ПФК Добруджа 1919
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Асен Крумов Крумов
4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков
СН: Асен Йорданов Николов
14, Авг 2021 г. Събота 20:00 ч.
ФК Етър - ОФК Янтра 2019
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Богомил Севдалинов Димитров
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Красимир Иванов Василев
14, Авг 2021 г. Събота 20:00 ч.
ПФК Монтана 1921 - ФК Левски Лом
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Янко Георгиев Чакъров
4-ТИ: Кристиян Николов Колев
СН: Иван Богданов Кюркчиев