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  3. Съдийски назначения за петия кръг на Втора лига

Съдийски назначения за петия кръг на Втора лига

  • 11 август 2021 | 16:31
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Станаха ясни съдиите, които ще свирят мачовете от 5-ия кръг на Втора лига. Първите 5 срещи ще се изиграят на 13.08 (петък), а следващите 5 са в събота (14.08). Ето всички наряди:

Кокала: Чакам да ме потърси друг Левски
Кокала: Чакам да ме потърси друг Левски

13, Авг 2021 г. Петък 18:00 ч.
Миньор - Марек 1915
ГС:    Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Драгомир Руменов Милев
4-ТИ:    Благой Кирилов Манов                
СН:    Георги Иванов Хаджийски     
 
13, Авг 2021 г. Петък 18:00 ч.
Спортист 2009 - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС:    Мустафа Севди Шефкет    АС1:    Владимир Здравков Хубенов    АС2:    Стефан Делчев Делчев
4-ТИ:    Николай Валентинов Малджански                
СН:    Стефан Иванов Йорданов     
 
13, Авг 2021 г. Петък 18:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ФК Литекс
ГС:    Димитър Иванов Желязков    АС1:    Владимир Тодоров Ташков    АС2:    Деян Любомиров Войков
4-ТИ:    Борис Борисов Попов                
СН:    Владимир Йорданов Владимиров     
 
13, Авг 2021 г. Петък 18:00 ч.
ПФК Септември Сф - ФК Марица 1921
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Васил Стоянов Шавов
4-ТИ:    Петър Григоров Григоров                
СН:    Николай Георгиев Нанев     
 
13, Авг 2021 г. Петък 20:00 ч.
Ботев Пд II - Хебър 1918
ГС:    Васил Петров Минев    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Павлета Веселинова Рашкова
4-ТИ:    Мартин Иванов Марков                
СН:    Милко Петков Николов     
 
14, Авг 2021 г. Събота 18:00 ч.
Спартак 1918 - ЦСКА 1948 II
ГС:    Георги Иванов Иванов    АС1:    Светослав Колев Енчев    АС2:    Екатерина Маринова Петкова
4-ТИ:    Рюстем Джемил Карагарен                
СН:    Стоян Иванов Вътев     
 
14, Авг 2021 г. Събота 19:00 ч.
ФК Созопол - Септември См
ГС:    Иван Стефанов Иванов    АС1:    Ивелин Иванов Рашев    АС2:    Иван Стоянов Копчев
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов                
СН:    Илко Благоев Томов     
 
14, Авг 2021 г. Събота 19:30 ч.
ПФК Нефтохимик 1962 АД - ПФК Добруджа 1919
ГС:    Венцислав Георгиев Митрев    АС1:    Димитър Добромиров Димитров    АС2:    Асен Крумов Крумов
4-ТИ:    Стефан Атанасов Гурков                
СН:    Асен Йорданов Николов     
 
14, Авг 2021 г. Събота 20:00 ч.
ФК Етър - ОФК Янтра 2019
ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Александър Ангелов Атанасов    АС2:    Богомил Севдалинов Димитров
4-ТИ:    Мариян Георгиев Гребенчарски                
СН:    Красимир Иванов Василев     
 
14, Авг 2021 г. Събота 20:00 ч.
ПФК Монтана 1921 - ФК Левски Лом
ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Николай Неделчев Чакъров    АС2:    Янко Георгиев Чакъров
4-ТИ:    Кристиян Николов Колев                
СН:    Иван Богданов Кюркчиев     

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