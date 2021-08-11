Съдийски назначения за петия кръг на Втора лига

Станаха ясни съдиите, които ще свирят мачовете от 5-ия кръг на Втора лига. Първите 5 срещи ще се изиграят на 13.08 (петък), а следващите 5 са в събота (14.08). Ето всички наряди:

Кокала: Чакам да ме потърси друг Левски