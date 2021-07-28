Съдийски назначения за втория кръг на Втора лига
БФС обяви съдийските назначения за втория кръг на Втора лига. Двубоите ще се играят на 30 и 31 юли, а ето и кои рефери ще отговарят за тях:
Феновете на Спартак (Варна) ще подкрепят отбора от булевард "Васил Левски"
30, Юли 2021 г. Петък 18:30 ч.
Хебър 1918 - Миньор
ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Виктор Андриянов Кукуянов
4-ТИ: Петър Григоров Григоров
СН: Илко Мирославов Топалов
30, Юли 2021 г. Петък 18:30 ч.
ПФК Добруджа 1919 - Ботев Пд II
ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Владимир Йорданов Йорданов
4-ТИ: Мартин Живков Великов
СН: Красимир Иванов Василев
30, Юли 2021 г. Петък 18:30 ч.
ФК Марица 1921 - ПФК Монтана 1921
ГС: Валентин Георгиев Станчев АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Ивелин Иванов Рашев
4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен
СН: Милко Петков Николов
30, Юли 2021 г. Петък 19:00 ч.
Септември См - ОФК Янтра 2019
ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Владимир Йорданов Владимиров
30, Юли 2021 г. Петък 19:30 ч.
ЦСКА 1948 II - ПФК Нефтохимик 1962 АД
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Петър Веселинов Балтов
4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков
СН: Веселин Мишев Добриянов
30, Юли 2021 г. Петък 20:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II - ФК Етър
ГС: Димитър Иванов Желязков АС1: Теодор Пешев Петров АС2: Деян Любомиров Войков
4-ТИ: Борис Борисов Попов
СН: Борис Димитров Борисов
31, Юли 2021 г. Събота 18:30 ч.
Спартак 1918 - ФК Струмска слава 1927
ГС: Никола Павлов Петров АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Тихомир Георгиев Боболов
31, Юли 2021 г. Събота 18:30 ч.
Марек 1915 - ПФК Септември Сф
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Иван Стоянов Копчев АС2: Цветан Гошов Горанов
4-ТИ: Георги Иванов Иванов
СН: Крум Добринов Стоилов
31, Юли 2021 г. Събота 18:30 ч.
ФК Левски Лом - ФК Созопол
ГС: Благой Кирилов Манов АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Кирил Валентинов Чакъров
4-ТИ: Николай Валентинов Малджански
СН: Стефан Иванов Йорданов
31, Юли 2021 г. Събота 20:00 ч.
ФК Литекс - Спортист 2009
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Стоян Иванов Стоянов АС2: Петър Милчев Рангелов
4-ТИ: Геро Георгиев Писков
СН: Йордан Иларионов Дурчев