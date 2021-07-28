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  3. Съдийски назначения за втория кръг на Втора лига

Съдийски назначения за втория кръг на Втора лига

  • 28 юли 2021 | 15:37
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БФС обяви съдийските назначения за втория кръг на Втора лига. Двубоите ще се играят на 30 и 31 юли, а ето и кои рефери ще отговарят за тях:

Феновете на Спартак (Варна) ще подкрепят отбора от булевард "Васил Левски"
Феновете на Спартак (Варна) ще подкрепят отбора от булевард "Васил Левски"

30, Юли 2021 г. Петък 18:30 ч.
Хебър 1918 - Миньор
ГС:    Иван Стефанов Иванов    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Виктор Андриянов Кукуянов
4-ТИ:    Петър Григоров Григоров                
СН:    Илко Мирославов Топалов     
 
30, Юли 2021 г. Петък 18:30 ч.
ПФК Добруджа 1919 - Ботев Пд II
ГС:    Красимир Маргаритов Кръстев    АС1:    Светослав Станимиров Стойчев    АС2:    Владимир Йорданов Йорданов
4-ТИ:    Мартин Живков Великов                
СН:    Красимир Иванов Василев     
 
30, Юли 2021 г. Петък 18:30 ч.
ФК Марица 1921 - ПФК Монтана 1921
ГС:    Валентин Георгиев Станчев    АС1:    Васил Стоянов Шавов    АС2:    Ивелин Иванов Рашев
4-ТИ:    Рюстем Джемил Карагарен                
СН:    Милко Петков Николов     
 
30, Юли 2021 г. Петък 19:00 ч.
Септември См - ОФК Янтра 2019
ГС:    Васил Петров Минев    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Иван Радославов Иванов
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев                
СН:    Владимир Йорданов Владимиров     
 
30, Юли 2021 г. Петък 19:30 ч.
ЦСКА 1948 II - ПФК Нефтохимик 1962 АД
ГС:    Кристиян Николов Колев    АС1:    Станимир Емилов Трифонов    АС2:    Петър Веселинов Балтов
4-ТИ:    Стефан Атанасов Гурков                
СН:    Веселин Мишев Добриянов     
 
30, Юли 2021 г. Петък 20:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II - ФК Етър
ГС:    Димитър Иванов Желязков    АС1:    Теодор Пешев Петров    АС2:    Деян Любомиров Войков
4-ТИ:    Борис Борисов Попов                
СН:    Борис Димитров Борисов     
 
31, Юли 2021 г. Събота 18:30 ч.
Спартак 1918 - ФК Струмска слава 1927
ГС:    Никола Павлов Петров    АС1:    Мартин Тодоров Мачев    АС2:    Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ:    Стилян Стоянов Колев                
СН:    Тихомир Георгиев Боболов     
 
31, Юли 2021 г. Събота 18:30 ч.
Марек 1915 - ПФК Септември Сф
ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Иван Стоянов Копчев    АС2:    Цветан Гошов Горанов
4-ТИ:    Георги Иванов Иванов                
СН:    Крум Добринов Стоилов     
 
31, Юли 2021 г. Събота 18:30 ч.
ФК Левски Лом - ФК Созопол
ГС:    Благой Кирилов Манов    АС1:    Николай Георгиев Попниколов    АС2:    Кирил Валентинов Чакъров
4-ТИ:    Николай Валентинов Малджански                
СН:    Стефан Иванов Йорданов     
 
31, Юли 2021 г. Събота 20:00 ч.
ФК Литекс - Спортист 2009
ГС:    Любослав Бисеров Любомиров    АС1:    Стоян Иванов Стоянов    АС2:    Петър Милчев Рангелов
4-ТИ:    Геро Георгиев Писков                
СН:    Йордан Иларионов Дурчев     

 

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