Съдийски назначения за втория кръг на Втора лига

БФС обяви съдийските назначения за втория кръг на Втора лига. Двубоите ще се играят на 30 и 31 юли, а ето и кои рефери ще отговарят за тях:

Феновете на Спартак (Варна) ще подкрепят отбора от булевард "Васил Левски"