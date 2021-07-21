Ето всички съдии, които ще свирят мачовете от първия кръг на Втора лига

Станаха ясни реферите, които ще свирят първите мачове от новия сезон на Втора лига. Морското дерби между Нефтохимик и Спартак (Варна) е поверено на Димитър Буров, а югозападният двубой между Септември (Симитли) и Марек на Димитър Димитров. Ето и всички назначения:

Обявиха съдиите за първия кръг на efbet Лига