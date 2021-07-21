Ето всички съдии, които ще свирят мачовете от първия кръг на Втора лига
Станаха ясни реферите, които ще свирят първите мачове от новия сезон на Втора лига. Морското дерби между Нефтохимик и Спартак (Варна) е поверено на Димитър Буров, а югозападният двубой между Септември (Симитли) и Марек на Димитър Димитров. Ето и всички назначения:
Обявиха съдиите за първия кръг на efbet Лига
24, Юли 2021 г. Събота 18:30 ч.
ОФК Янтра 2019 - Хебър 1918
ГС: Йото Валентинов Гарабедов АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Камен Михайлов Алексиев
24, Юли 2021 г. Събота 18:30 ч.
Спортист 2009 - ФК Марица 1921
ГС: Николай Валентинов Малджански АС1: Николай Иванов Михайлов АС2: Асен Крумов Крумов
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов
СН: Георги Иванов Хаджийски
24, Юли 2021 г. Събота 18:30 ч.
ПФК Нефтохимик 1962 АД - Спартак 1918
ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Андрей Венков Николов АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев
СН: Христо Тенев Недялков
24, Юли 2021 г. Събота 18:30 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ПФК Септември Сф
ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Янко Георгиев Чакъров
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Стефан Спасов Иванов
24, Юли 2021 г. Събота 19:00 ч.
Септември См - Марек 1915
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Васил Петров Минев
СН: Асен Йорданов Николов
24, Юли 2021 г. Събота 20:00 ч.
ФК Созопол - ПФК Добруджа 1919
ГС: Петър Григоров Григоров АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Димитър Иванов Желязков
СН: Иво Величков Боев
25, Юли 2021 г. Неделя 20:00 ч.
Ботев Пд II - ФК Литекс
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Борислав Николаев Колев АС2: Георги Димчев Великов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков
СН: Тихомир Димитров Костовски
26, Юли 2021 г. Понеделник 18:30 ч.
ФК Етър - ФК Левски Лом
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Йосиф Петров Ронков
26, Юли 2021 г. Понеделник 18:30 ч.
Миньор - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Румен Емилов Иванов АС2: Владимир Здравков Хубенов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов
СН: Милко Петков Николов
26, Юли 2021 г. Понеделник 20:00 ч.
ПФК Монтана 1921 - ЦСКА 1948 II
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Ивайло Пламенов Атанасов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов
СН: Ивайло Серьожев Лазаров