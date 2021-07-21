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  3. Ето всички съдии, които ще свирят мачовете от първия кръг на Втора лига

Ето всички съдии, които ще свирят мачовете от първия кръг на Втора лига

  • 21 юли 2021 | 16:33
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Станаха ясни реферите, които ще свирят първите мачове от новия сезон на Втора лига. Морското дерби между Нефтохимик и Спартак (Варна) е поверено на Димитър Буров, а югозападният двубой между Септември (Симитли) и Марек на Димитър Димитров. Ето и всички назначения:

Обявиха съдиите за първия кръг на efbet Лига
Обявиха съдиите за първия кръг на efbet Лига

24, Юли 2021 г. Събота 18:30 ч. 
ОФК Янтра 2019 - Хебър 1918 
ГС:    Йото Валентинов Гарабедов    АС1:    Павлин Цветанов Михайлов    АС2:    Тодор Василев Вуков 
4-ТИ:    Мариян Георгиев Гребенчарски                 
СН:    Камен Михайлов Алексиев        

24, Юли 2021 г. Събота 18:30 ч. 
Спортист 2009 - ФК Марица 1921 
ГС:    Николай Валентинов Малджански    АС1:    Николай Иванов Михайлов    АС2:    Асен Крумов Крумов 
4-ТИ:    Иван Стефанов Иванов                 
СН:    Георги Иванов Хаджийски        

24, Юли 2021 г. Събота 18:30 ч. 
ПФК Нефтохимик 1962 АД - Спартак 1918 
ГС:    Димитър Цолов Буров    АС1:    Андрей Венков Николов    АС2:    Марин Иванов Бонев 
4-ТИ:    Валентин Георгиев Станчев                 
СН:    Христо Тенев Недялков        

24, Юли 2021 г. Събота 18:30 ч. 
ФК Струмска слава 1927 - ПФК Септември Сф 
ГС:    Неделчо Танчев Гаджалов    АС1:    Светослав Колев Енчев    АС2:    Янко Георгиев Чакъров 
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев                 
СН:    Стефан Спасов Иванов        

24, Юли 2021 г. Събота 19:00 ч. 
Септември См - Марек 1915 
ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Красимир Владимиров Миланов    АС2:    Владимир Ангелов Велев 
4-ТИ:    Васил Петров Минев                 
СН:    Асен Йорданов Николов        

24, Юли 2021 г. Събота 20:00 ч. 
ФК Созопол - ПФК Добруджа 1919 
ГС:    Петър Григоров Григоров    АС1:    Владимир Тодоров Ташков    АС2:    Теодор Пешев Петров 
4-ТИ:    Димитър Иванов Желязков                 
СН:    Иво Величков Боев        

25, Юли 2021 г. Неделя 20:00 ч. 
Ботев Пд II - ФК Литекс 
ГС:    Ивайло Красимиров Ненков    АС1:    Борислав Николаев Колев    АС2:    Георги Димчев Великов 
4-ТИ:    Мартин Иванов Марков                 
СН:    Тихомир Димитров Костовски        

26, Юли 2021 г. Понеделник 18:30 ч. 
ФК Етър - ФК Левски Лом 
ГС:    Мартин Живков Великов    АС1:    Александър Ангелов Атанасов    АС2:    Мирослав Николаев Симеонов 
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев                 
СН:    Йосиф Петров Ронков        

26, Юли 2021 г. Понеделник 18:30 ч. 
Миньор - ПФК Лудогорец 1945 II 
ГС:    Мустафа Севди Шефкет    АС1:    Румен Емилов Иванов    АС2:    Владимир Здравков Хубенов 
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов                 
СН:    Милко Петков Николов        

26, Юли 2021 г. Понеделник 20:00 ч. 
ПФК Монтана 1921 - ЦСКА 1948 II 
ГС:    Петър Георгиев Кузев    АС1:    Никифор Деянов Велков    АС2:    Ивайло Пламенов Атанасов 
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов                 
СН:    Ивайло Серьожев Лазаров     

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