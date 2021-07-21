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  3. Обявиха съдиите за първия кръг на efbet Лига

Обявиха съдиите за първия кръг на efbet Лига

  • 21 юли 2021 | 16:21
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БФС обяви съдиите, които ще ръководят срещи от първия кръг на новия сезон на efbet Лига. Валентин Железов е с наряд за мача между ЦСКА 1948 и ЦСКА - София, а Никола Попов ще свири дербито между Локомотив (Пловдив) и Лудогорец. Волен Чинков пък ще ръководи най-старото столично дерби между Левски и Славия. Ето и всички назначения:

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23, Юли 2021 г. Петък 18:45 ч. 
ФК Царско село 2015 - ПФК Черно море 
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Даниел Милков Ников 
4-ТИ:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    ВАР:    Георги Милков Гинчев    АВАР:    Драгомир Руменов Милев 
СН:    Николай Георгиев Ангелов        

23, Юли 2021 г. Петък 21:00 ч. 
ПФК Берое - ФК Локомотив 1929 
ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев 
4-ТИ:    Станислав Георгиев Тодоров    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Христо Пламенов Хаджийски 
СН:    Кольо Димитров Данев        

24, Юли 2021 г. Събота 18:45 ч. 
ПФК Ботев - ФК Пирин АД 
ГС:    Георги Кънчев Димитров    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Димитър Русенов Русев 
4-ТИ:    Радослав Петров Гидженов    ВАР:    Димо Стоянов Димов    АВАР:    Петър Николов Джугански 
СН:    Радан Василев Мирянов        

24, Юли 2021 г. Събота 21:00 ч. 
ПФК Левски - ПФК Славия 1913 
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Димитър Добромиров Димитров 
4-ТИ:    Иво Венциславов Андреев    ВАР:    Георги Юлиянов Иванов    АВАР:    Мартин Емилов Венев 
СН:    Георги Владимиров Игнатов        

25, Юли 2021 г. Неделя 18:45 ч. 
ФК ЦСКА 1948 - ПФК ЦСКА - София ЕАД 
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Мирослав Николаев Желев 
4-ТИ:    Димо Стоянов Димов    ВАР:    Георги Кънчев Димитров    АВАР:    Петър Велизаров Митрев 
СН:    Костадин Ангелов Гергинов        

25, Юли 2021 г. Неделя 21:00 ч. 
ПФК Локомотив 1926 - ПФК Лудогорец 1945 
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Петър Николов Джугански 
4-ТИ:    Ивелин Венциславов Занев    ВАР:    Иво Венциславов Андреев    АВАР:    Димитър Добромиров Димитров 
СН:    Георги Василев Йорданов        

26, Юли 2021 г. Понеделник 21:00 ч. 
ПФК Ботев Враца - ФК Арда 
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Милен Дончев Арабаджиев 
4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Даниел Милков Ников 
СН:    Стоян Маринов Алексиев     

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