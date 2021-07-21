Обявиха съдиите за първия кръг на efbet Лига

БФС обяви съдиите, които ще ръководят срещи от първия кръг на новия сезон на efbet Лига. Валентин Железов е с наряд за мача между ЦСКА 1948 и ЦСКА - София, а Никола Попов ще свири дербито между Локомотив (Пловдив) и Лудогорец. Волен Чинков пък ще ръководи най-старото столично дерби между Левски и Славия. Ето и всички назначения:

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