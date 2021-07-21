Обявиха съдиите за първия кръг на efbet Лига
БФС обяви съдиите, които ще ръководят срещи от първия кръг на новия сезон на efbet Лига. Валентин Железов е с наряд за мача между ЦСКА 1948 и ЦСКА - София, а Никола Попов ще свири дербито между Локомотив (Пловдив) и Лудогорец. Волен Чинков пък ще ръководи най-старото столично дерби между Левски и Славия. Ето и всички назначения:
efbet Лига ще носи името още 4 години
23, Юли 2021 г. Петък 18:45 ч.
ФК Царско село 2015 - ПФК Черно море
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Драгомир Руменов Милев
СН: Николай Георгиев Ангелов
23, Юли 2021 г. Петък 21:00 ч.
ПФК Берое - ФК Локомотив 1929
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Христо Пламенов Хаджийски
СН: Кольо Димитров Данев
24, Юли 2021 г. Събота 18:45 ч.
ПФК Ботев - ФК Пирин АД
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Петър Николов Джугански
СН: Радан Василев Мирянов
24, Юли 2021 г. Събота 21:00 ч.
ПФК Левски - ПФК Славия 1913
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Мартин Емилов Венев
СН: Георги Владимиров Игнатов
25, Юли 2021 г. Неделя 18:45 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Петър Велизаров Митрев
СН: Костадин Ангелов Гергинов
25, Юли 2021 г. Неделя 21:00 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Петър Николов Джугански
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Димитър Добромиров Димитров
СН: Георги Василев Йорданов
26, Юли 2021 г. Понеделник 21:00 ч.
ПФК Ботев Враца - ФК Арда
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Даниел Милков Ников
СН: Стоян Маринов Алексиев