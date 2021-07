Надал също поздрави Джокович за титлата на “Уимбълдън”

Рафаел Надал последва примера на Роджър Федерер и поздрави Новак Джокович за победата на "Уимбълдън", с която сръбският тенисист ги изравни с 20 титли от Големия шлем.

Джокович спечели с 6:4, 6:4, 6:3 срещу Матео Беретини на финала в неделя.

“Невероятно постижение! 20 титли от Големия шлем не е шега работа и е наистина невероятно, че трима тенисисти сме равни по този показател", написа Надал в Туитър.

Congrats @DjokerNole on this amazing achievement. 20 Grand Slam titles is huge and it is amazing that we are 3 players tied on this. Well done and, again, congrats to you and your team for this!@Wimbledon