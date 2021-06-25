Телевизионен водещ сподели колаж с летящи автомобили в Подуяне

Телевизионният водещ Николаос Цитиридис сподели във "Фейсбук" колаж с футуристична картина. "Подуене, ако Диксън беше районен кмет", гласи надписът, под който се забелязват летящи автомобили.

Известният комик публикува и видео от страницата във "Фейсбук" на своето телевизионно предаване, в което говори за проекта на Джоузеф Диксън относно построяването на нов стадион на Левски и прилежащ голям търговски център.

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"Бъдещето е тук! Нека заедно се насладим на амбициозния проект за преустройството на "Герена" (и очевидно на половин София) на г-н Джоузеф Диксън, кандидат-собственик на ФК Левски", пише над въпросния клип. В него Цитиридис описва шеговито видяното, като например казва, че новият стадион на синия клуб "ще разполага със специализиран паркинг за коли от видео игри, очевидно".



Снимка: Шоуто на Николаос Цитиридис, "Фейсбук"