Промени в ДЮШ на Берое

Берое обяви на официалния си сайт, че ще има промени в треньорското ръководствто на ДЮШ. Ето какво пишат “заралии”:

Берое обяви подробности около първата си контрола

“Дублиращият тим на „Берое“, който ще участва в Трета лига ще бъде воден от Слави Жеков, а негов помощник ще бъде Веселин Пенев, който ще бъде начело и на отбора до 19 г.

Наставник на „Берое“ U17 ще бъде Павел Димов, а отборът ще участва в Елитната група до 17 г. В другата Елитна група – тази до 15 г. отборът на „Берое“ U15 ще бъде воден от Данаил Желязков.

Иван Цветанов ще бъде начло на „Берое“ U16 , а Боян Стоянов на „Берое“ U14. „Берое“ до 13 г. ще бъде воден от Дончо Атанасов, а Венелин Сивриев ще бъде наставник на „Берое“ до 12 г.

„Берое“ U11 ще бъде начело с Трифон Панев, а Стефан Динев ще ръководи отбора на „Берое“ U10.

При най-малкинте – „Берое“ U9 ще бъде с треньор Веселин Пенев, а „Берое“ U8 със Стелиян Евтимов.

Мирослав Радев отново ще бъде треньор на вратарите в школата, а Мирослав Тенев ще отговаря за кондиционната подготовка. Главен скаут на школата е Борис Киров.

Ето цялото разпределението по възрасти:

Берое 2: Слави Жеков

Берое U19: Веселин Пенев

Берое U17: Павел Димов

Берое U16: Иван Цветанов

Берое U15: Данаил Желязков

Берое U14: Боян Стоянов

Берое U13: Дончо Атанасов

Берое U12: Венелин Сивриев

Берое U11: Трифон Панев

Берое U10: Стефан Динев

Берое U9: Веселин Пенев

Берое U8: Стелиян Евтимов"





Снимка: beroe.bg