Кметът на Монтана: Не водим преговори с нито един треньор

Монтана не води преговори с нито един треньор. Това заяви кметът на града Златко Живков пред Sportal.bg. По-рано днес се появи информация, че сегашният треньор на Янтра (Габрово) Костадин Ангелов ще поеме северозападния тим, но Живков отрече тези твърдения пред нашата медия и призна, че все още не е обмисляно кой ще води Монтана.

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“Не е вярно, че преговаряме с Костадин Ангелов. Към момента не водим преговори с абсолютно никого. Първо трябва да видим къде ще играе отборът догодина и тогава ще мислим за треньор”