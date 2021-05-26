Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  3. Кметът на Монтана: Не водим преговори с нито един треньор

Кметът на Монтана: Не водим преговори с нито един треньор

  • 26 май 2021 | 13:18
  • 1526
  • 3

Монтана не води преговори с нито един треньор. Това заяви кметът на града Златко Живков пред Sportal.bg. По-рано днес се появи информация, че сегашният треньор на Янтра (Габрово) Костадин Ангелов ще поеме северозападния тим, но Живков отрече тези твърдения пред нашата медия и призна, че все още не е обмисляно кой ще води Монтана.

Етър и Монтана със сигурност са аут от efbet Лига
Етър и Монтана със сигурност са аут от efbet Лига

“Не е вярно, че преговаряме с Костадин Ангелов. Към момента не водим преговори с абсолютно никого. Първо трябва да видим къде ще играе отборът догодина и тогава ще мислим за треньор”

Още от БГ Футбол

Миньор се разделя със седем футболисти

Миньор се разделя със седем футболисти

  • 26 май | 14:09
  • 284
  • 0
Ники Киров: Амбицирани сме да спечелим баража за Европа

Ники Киров: Амбицирани сме да спечелим баража за Европа

  • 26 май | 13:51
  • 319
  • 0
ЦСКА-София поздрави героя от финала за Купата на България

ЦСКА-София поздрави героя от финала за Купата на България

  • 26 май | 13:36
  • 552
  • 1
Локо (Пловдив) задържа британец

Локо (Пловдив) задържа британец

  • 26 май | 13:26
  • 571
  • 0
Добромир Жечев: Най-добрият вариант за треньор на Левски е Станимир Стоилов

Добромир Жечев: Най-добрият вариант за треньор на Левски е Станимир Стоилов

  • 26 май | 12:15
  • 962
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Днес пада завесата в efbet Лига

Днес пада завесата в efbet Лига

  • 26 май | 07:56
  • 20748
  • 25
Виляреал и Манчестър Юнайтед се сблъскват във финала за Лига Европа

Виляреал и Манчестър Юнайтед се сблъскват във финала за Лига Европа

  • 26 май | 07:29
  • 18450
  • 22
Левски иска да задържи четирима ключови играчи

Левски иска да задържи четирима ключови играчи

  • 26 май | 09:23
  • 21089
  • 40
"Гадзета дело спорт": Конте и Интер се разделят

"Гадзета дело спорт": Конте и Интер се разделят

  • 26 май | 08:53
  • 18545
  • 20
Пиронкова мина трудно през първия кръг от квалификациите на "Ролан Гарос"

Пиронкова мина трудно през първия кръг от квалификациите на "Ролан Гарос"

  • 25 май | 23:21
  • 14953
  • 11

Видео акценти

(U17) Спартак (Варна) - Витоша 3:1

БГ Футбол

(U17) Спартак (Варна) - Витоша 3:1
(U17) Пирин - Берое 2:1

БГ Футбол

(U17) Пирин - Берое 2:1
(U17) Славия - Черно море 3:0

БГ Футбол

(U17) Славия - Черно море 3:0
(U19) Берое - Сокол (Марково) 3:1

БГ Футбол

(U19) Берое - Сокол (Марково) 3:1
Цветан Видински пред "Часът на Трета лига": Всеки ни отписваше, но накрая успяхме да спечелим промоция

БГ Футбол

Цветан Видински пред "Часът на Трета лига": Всеки ни отписваше, но накрая успяхме да спечелим промоция
Щастливият президент на Марек Цветан Видински с включване по телефона след промоцията на дупничани - гледайте 'Часът на Трета лига"

БГ Футбол

Щастливият президент на Марек Цветан Видински с включване по телефона след промоцията на дупничани - гледайте 'Часът на Трета лига"