Последен кръг във Втора лига: Нефтохимик или Локомотив (ГО) ще празнува довечера

Днес ще се изиграят всички срещи от последния кръг във Втора лига. Финалните битки във втория ешелон ще дадат отговор на последния останал въпрос: кой ще изпадне? Един измежду Нефтохимик или Локомотив (Горна Оряховица) ще се прости довечера с професионалния футбол. “Шейховете” гостуват на Спортист (Своге), който практически не играе за нищо. По същото време Локо (ГО) излиза срещу Септември (София) в столичния квартал Драгалевци, като футболистите на Христо Арангелов мислят за предстоящия бараж за класиране в efbet Лига.

Втора лига, 34 (последен) кръг, 17:00 часа:



Септември (Сф) - Локомотив (ГО)



Спортист - Нефтохимик



Лудогорец II - Локомотив (Сф)



Янтра - Литекс



Септември (Симитли) - Добруджа



Созопол - Миньор (Пк)