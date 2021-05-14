Ясен Петров викна 31 играчи в националния

Селекционерът на България Ясен Петров определи разширена група от 31 футболисти за предстоящите приятелски мачове срещу Словакия, Русия и Франция.

На лагера, стартиращ на 27 май в Национална футболна база „Бояна“, са повикани следните футболисти:

В състава се завръща Николай Михайлов след силния си мач срещу Ботев (Пловдив). Отново в състава са Божидар Краев и Кристиан Димитров Това бе първи двубой за стража от декември насам. В състава има и няколко дебютанти - Лъчезар Котев, Димитър Костадинов и Георги Минчев.

Вратари: Николай Михайлов (Левски), Даниел Наумов (ЦСКА 1948), Георги Георгиев (Черно море), Иван Караджов (Арда);

Защитници: Васил Божиков (Слован Братислава), Валентин Антов (Болоня), Кристиан Димитров (Хайдук Сплит), Антон Недялков (Лудогорец), Петко Христов (Про Верчели), Андреа Христов (Славия), Даниел Димов (Черно море), Иван Турицов (ЦСКА-София);

Полузащитници: Кристиян Малинов (Льовен), Ивайло Чочев (ЦСКА 1948), Янис Карабельов (Кишварда), Антонио Вутов (Мезьокьовешд), Доминик Янков (Лудогорец), Бирсент Карагарен (Локомотив Пловдив), Момчил Цветанов (Локомотив Пловдив), Петър Витанов (Локомотив Пловдив), Илиан Илиев (Черно море), Лъчезар Котев (Арда), Димитър Костадинов (Царско село);

Нападатели: Кирил Десподов (Лудогорец), Димитър Илиев (Локомотив Пловдив), Андрей Гълъбинов (Специя), Божидар Краев (Фамаликао), Спас Делев (Арда), Георги Йомов (ЦСКА-София), Атанас Илиев (Ботев Пловдив), Георги Минчев (Локомотив Пловдив).