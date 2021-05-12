Грешка на лидера - Марица и Загорец се възползваха

Доскорошният лидер в Югоизточната Трета лига Черноморец допусна загуба при визитата си на Извор. От това се възползваха преследвачите Марица и Загорец.

Сокол (Марково) - Левски (Карлово) 3:1 (1:1)

Извор (Горски извор) - Черноморец 1919 (Бургас) 2:1 (1:0)

Гигант (Съединение) - Карнобат (Карнобат) 4:0 (3:0)

Атлетик (Куклен) - Родопа Смолян (Смолян) 2:0 (0:0)

Хасково (Хасково) - Димитровград 1947 (Димитровград) 2:0 (0:0)

ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Загорец (Нова Загора) 1:2 (0:0)

Борислав 2009 (Първомай) - Спартак 1947 (Пловдив) 6:0 (3:0)

Верея (Стара Загора) - Розова долина (Казанлък) 0:5 (0:2)

Марица 1921 (Пловдив) - Несебър (Несебър) 2:1 (1:1)