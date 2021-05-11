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  3. Георги Димитров ще ръководи мача между Локомотив (Пд) и ЦСКА-София

Георги Димитров ще ръководи мача между Локомотив (Пд) и ЦСКА-София

  • 11 май 2021 | 17:32
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Съдийската комисия към БФС определи назначенията при съдиите за следващия кръг от efbet Лига. Безспорно най-голям интерес генерира срещата Локомотив (Пловдив) - ЦСКА-София, като тя се явява и директна битка за второто място шампионата.

Съдийски назначения за срещите от 30-ти кръг в Първа лига:

ФК Етър - ПФК Ботев Враца ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Йордан Петров Петров АС2: Румен Емилов Иванов 4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев СН: Георги Генов Нарлев

ПФК Монтана 1921 - ПФК Славия 1913 ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков 4-ТИ: Николай Валентинов Малджански СН: Йордан Костадинов Иванов

ПФК Лудогорец 1945 - ФК Арда ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Павлин Цветанов Михайлов 4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Милен Дончев Арабаджиев СН: Кольо Димитров Данев

ПФК Локомотив 1926 - ПФК ЦСКА - София ЕАД ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Мартин Руменов Ангелов 4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов СН: Мартин Живков Богдев

ПФК Берое - ФК ЦСКА 1948 ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Николай Неделчев Чакъров 4-ТИ: Валентин Станчев Железов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Йордан Петров Петров СН: Радан Василев Мирянов

ПФК Ботев - ПФК Черно море ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Георги Любомиров Минев 4-ТИ: Владимир Вълков Вълков СН: Стоян Маринов Алексиев

ПФК Левски - ФК Царско село 2015 ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Илиян Петров Капарашев 4-ТИ: Димитър Цолов Буров СН: Георги Владимиров Игнатов

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