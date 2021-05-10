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Ясни са номинациите за "Футболист на Футболистите" 🏆

  • 10 май 2021 | 09:36
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Ясни са номинациите за "Футболист на Футболистите" 🏆

Всяка година в края на футболния сезон Асоциацията на българските футболисти организира анкетата "Футболист на Футболистите". В нея участват всички футболисти от efbet Лига и Втора лига - българи и чужденци. Целта е играчите сами да изберат най-добрия измежду тях за настоящия футболен сезон. Анкетата се състои от три основни раздела: Футболист на Футболистите, Най-добър млад футболист и Най-добър треньор. Състезателките от Женската футболна лига за шести пореден път също избират Най-добрата футболистка за сезона. Тази година заради пандемията от COVID-19 няма да има тържествена церемония с награждаване на призьорите, съобщават организаторите.

Ето всички номинации в 20-ото издание на анкетата:

Футболист на футболистите:

Димитър ИЛИЕВ (Локомотив Пд) 
Антон НЕДЯЛКОВ (Лудогорец) 
Кирил ДЕСПОДОВ (Лудогорец) 
Клаудиу КЕШЕРЮ (Лудогорец) 
Георги ЙОМОВ (ЦСКА-София) 
Тиаго РОДРИГЕС (ЦСКА-София) 
Бирсент КАРАГАРЕН (Локомотив Пд) 
Спас ДЕЛЕВ (Арда) 
Мартин КАМБУРОВ (ЦСКА 1948 и Берое) 
Ивайло ЧОЧЕВ (ЦСКА 1948)

Най-добър млад футболист:

Доминик ЯНКОВ (Лудогорец) 
Марин ПЕТКОВ (Левски) 
Светослав ВУЦОВ (Славия) 
Димитър ТОНЕВ (Ботев Пд) 
Станислав РАБОТОВ (Ботев Пд) 
Симеон ПЕТРОВ (ЦСКА 1948) 
Димитър МИТКОВ (ЦСКА 1948) 
Мартин ПЕТКОВ (Левски) 
Преслав БОРУКОВ (Етър) 
Виктор ПОПОВ (Черно море)

Най-добър треньор:

Валдас ДАМБРАУСКАС (Лудогорец) 
Александър ТУНЧЕВ (Локомотив Пд) 
Любослав ПЕНЕВ (Царско село и ЦСКА-София) 
Николай КИРОВ (Арда) 
Илиан ИЛИЕВ (Черно море)

Най-добра футболистка:

Нора ДИМИТРОВА (НСА) 
Ивана НАЙДЕНОВА (НСА) 
Тея ПЕНКОВА (НСА) 
Диана-Михаела АТАНАСОВА (Локомотив Пд) 
Вероника ГОЦЕВА (Локомотив Пд) 
Нина ГЕОРГИЕВА (Локомотив Ст.З.) 
Полина РЪСИНА (Пирин Лейдис) 
Мирела МОЕВА (Етър)

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