Алекс "Rainwaker" Петров и отборът на Luminosity стартираха последния си турнир по CS2 за годината с успех, след като надделяха над GamerLegion с помощник-треньор Денис "Grashog" Христов с 2:1 (16-14, 7-13, 13-9) в Upper Bracket на Stake Ranked Episode 6.
Двубоят премина през Mirage, Nuke и Cache. Rainwaker и Симон "yxngstxr" Бойе бяха сред най-силните играчи на победителите, завършвайки съответно с рейтинг 1.11 и 1.20. В следващия кръг Luminosity ще срещне Ninjas in Pyjamas днес от 20:30 ч.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google