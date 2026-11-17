Mowgli ще води Hanwha Life Esports

Hanwha Life Esports обяви Ли "Mowgli" Дже-ха за нов старши треньор на отбора преди сезон 2027 в корейското първенство по League of Legends - LCK.

Той заема мястото на Юн "Homme" Сон-йон, който напусна организацията заедно с помощник-треньора Йон "Sin" Хьон-мо.

Mowgli е част от HLE от 2023 г. и има принос към спечелването на LCK Summer 2024, LCK Cup 2025 и First Stand 2025. Преди това беше в щаба на DRX, с който триумфира на Worlds 2022.

Снимка: Riot Games

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