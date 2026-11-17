Лукас Васкес изрази силното си възхищение от таланта и зрелостта на крилото на Барселона и испанския национален отбор Ламин Ямал. Бившият бранител на Реал Мадрид подчерта, че влиянието, което тийнейджърът оказва върху играта на толкова крехка възраст, е напълно уникално.
В ефира на испанското радио „Кадена СЕР“ Васкес сподели високата си оценка за качествата на младия офанзивен играч:
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„Смятам, че Ламин показва нещо, което футболът никога преди не е виждал. Да бъдеш толкова важна и определяща фигура в подобен етап от живота си е впечатляващо. Лично аз не съм ставал свидетел на нищо подобно през цялата си кариера.“
Васкес допълни още, че макар в историята да е имало и други млади състезатели, намесвали се в битката за „Златната топка“, Ямал вече се радва на статута на завършена глобална суперзвезда.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages