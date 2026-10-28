Таткото на Ямал с тревожно послание: Имам нужда от помощ

Бащата на Ламин Ямал – Мунир Насрауи, предизвика вълна от тревога и въпроси сред последователите си след необичайна публикация в профила си в Инстаграм. Той сподели кадър, на който позира заедно с президента на каталунския клуб Жоан Лапорта, придружен от директен и емоционален апел.

„Здравейте, добро утро на цялото блауграна семейство. Имам нужда от помощ като личност и човешко същество“, гласи краткото съобщение на Насрауи. Към момента той не дава конкретика относно проблемите си и не разкрива причините, подтикнали го към този публичен зов.

Публикацията мигновено породи редица въпроси в интернет пространството, най-вече заради подчертаното обръщение към общността на Барселона и откровената молба на лично ниво. Присъствието на клубния шеф Лапорта на снимката също привлече вниманието, макар че няма потвърждение той да е свързан по някакъв начин със създалата се ситуация.

Необичайното обръщение идва скоро след като Насрауи бе замесен в инцидент на летището в Барселона. Това се случи точно преди заминаването му за Лондон, където се проведе церемонията за „Златната топка“, за която синът му беше номиниран.

По информация от свидетелски разкази в социалните мрежи неприятната сцена се е разиграла в заведение на аерогарата след спор със служителка за оставено яке. Разправията бързо е ескалирала, което според същите източници е наложило намесата на Гражданската гвардия. Твърди се, че Мунир е плюл срещу служителката, а след това е влязъл в саморазправа и с друг пътник, като дори е направил опит да го атакува със стол. Въпреки разразилия се скандал, бащата на футболиста е успял да се качи на борда и да отпътува за английската столица.

В същото време той имаше и пререкание с русnak, който искаше да го снима.

🚨𝐖𝐀𝐓𝐂𝐇: Lamine Yamal's father attacked a Russian journalist after he approached to congratulate him on his son's third-place finish. 🇪🇸💥 The reporter later told Arshavin that his phone was nearly smashed. 👀 https://t.co/I6SXE9b4p7 — RazedFootball (@RazedFootball) October 27, 2026

Остава неясно дали публикуваният апел в социалните мрежи има общо със случилото се на летището или е провокиран от други обстоятелства, тъй като Насрауи все още не е дал официални разяснения.

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