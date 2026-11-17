Ейре спечели категорично битката с Косово и си осигури място на баража

Ейре победи Косово с 3:0 в последния шести кръг от група 3 на Лига В в Лигата на нациите и си осигури второто място в крайното класиране, което дава право на участие в плейоф за изкачване в Лига А. Трой Парът (28′, 50′) се разписа два пъти от дузпи, а Джак Мойлън (75′) оформи крайния резултат. Гостите играха с човек по-малко още от първото полувреме след директен червен картон на Крешник Хайризи.

Ключовият момент настъпи в 26-ата минута, когато Хайризи спря с ръка на голлинията удар с глава на Парът. Защитникът получи директен червен картон, а нападателят реализира отсъдената дузпа и даде преднина на домакините.

В 50-ата минута вратарят Ариянет Мурич спаси опасен далечен удар на Джейсън Мълъмби, но при опита на Парът да достигне до избитата топка стражът се хвърли в краката му и извърши нарушение. Последва втора дузпа, която отново беше реализирана от Парът.

В 75-ата минута Джак Мойлън покачи на 3:0, след като засече с глава центриране на Лиъм Кичинг.

С успеха Ейре завърши на второ място в групата след Австрия и ще участва в плейофите за изкачване в най-високото ниво на турнира, докато Косово остана зад ирландците.

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Снимки: Gettyimages