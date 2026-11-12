"Армията" вече има официален сайт

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Новият стадион на ЦСКА вече има официален сайт, съобщиха на страницата на съоръжението в социалната мрежа.

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"Уважаеми армейци и скъпи приятели на стадион "Българска армия", щастливи сме да обявим, че официалният сайт на стадиона вече е достъпен онлайн - модерен, интуитивен и функционален. Създаден за армейската общност, посетителите, партньорите и организаторите на събития, сайтът обединява на едно място богатата история на стадиона и разнообразните възможности на инфраструктурата.



Новият сайт www.balgarskaarmiya.com дава възможност да бъдете още по-близо до всичко, което се случва на „Армията":



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