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Бруно Жордао в "Гостът на Sportal.bg"
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"Армията" вече има официален сайт

  • 12 ное 2026 | 12:56
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Слушай на живо: Ботев (Пловдив) - ЦСКА

Новият стадион на ЦСКА вече има официален сайт, съобщиха на страницата на съоръжението в социалната мрежа.

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"Уважаеми армейци и скъпи приятели на стадион "Българска армия", щастливи сме да обявим, че официалният сайт на стадиона вече е достъпен онлайн - модерен, интуитивен и функционален. Създаден за армейската общност, посетителите, партньорите и организаторите на събития, сайтът обединява на едно място богатата история на стадиона и разнообразните възможности на инфраструктурата.

Новият сайт www.balgarskaarmiya.com дава възможност да бъдете още по-близо до всичко, което се случва на „Армията":

Актуални новини
Предстоящи събития
Билети
Рекламни и бизнес възможности
Конферентни и конгресни възможности
Технологии за бизнеса", написаха от ръководството на "Българска армия".

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