"Армията" вече има официален сайт

Новият стадион на ЦСКА вече има официален сайт, съобщиха на страницата на съоръжението в социалната мрежа.
Бойко Величков: За момента ЦСКА е най-доброто място за футбол в България
"Уважаеми армейци и скъпи приятели на стадион "Българска армия", щастливи сме да обявим, че официалният сайт на стадиона вече е достъпен онлайн - модерен, интуитивен и функционален. Създаден за армейската общност, посетителите, партньорите и организаторите на събития, сайтът обединява на едно място богатата история на стадиона и разнообразните възможности на инфраструктурата.
Новият сайт www.balgarskaarmiya.com дава възможност да бъдете още по-близо до всичко, което се случва на „Армията":
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Технологии за бизнеса", написаха от ръководството на "Българска армия".