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Ето как португалските футболисти ще почетат Роналдо преди мача с Дания

  • 13 ное 2026 | 18:43
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Португалските национали ще излязат с фланелки с номер 7 в чест на бившия капитан на тима Кристиано Роналдо преди мача от груповата фаза на Лигата на нациите срещу Дания, съобщават колегите от "A Bola". Срещата ще се проведе на утре в Брага.

Решението е взето след среща между президента на Португалската футболна федерация Педро Проенса, старши треньора Жорже Жезус, капитана Бернардо Силва и вицекапитаните Рубен Диаш и Бруно Фернандеш. Инициативата има за цел да подчертае приноса на Роналдо към историята на националния отбор.

Освен че целият състав ще се появи с номер 7 на гърба, двубоят срещу датчаните ще включва и символично отдаване на почит в 7-ата минута — и двата момента са предварително одобрени от УЕФА, за да може и публиката в Брага да се присъедини към аплодисментите.

В спортната база „Сидаде до Футбол“ португалската федерация също така реши да остави свободна стаята, която Кристиано Роналдо обичайно заемаше, по време на първия тренировъчен лагер след неговото оттегляне.

Край! Кристиано Роналдо приключва с националния отбор на Португалия
Край! Кристиано Роналдо приключва с националния отбор на Португалия

На 5 ноември 41-годишният Роналдо обяви оттеглянето си от националния отбор на Португалия. Нападателят дебютира за тима през август 2003 г. и за 23 години изигра 234 мача, в които отбеляза 146 гола - като е абсолютен рекордьор не само за "мореплавателите", но сред всички в историята, които са играли за националните си тимове.

Той спечели Европейското първенство през 2016 г. с Португалия, както и две титли от Лигата на нациите - през 2019 г. и 2025 г.

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