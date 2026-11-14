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  2. Елитна група до 16 години

Септември и ЦСКА в директен сблъсък за третото място при U16

  • 14 ное 2026 | 15:57
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Септември и ЦСКА се изправят един срещу друг в един от най-интересните двубои от 12-ия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Срещата е в неделя от 13:00 часа на стадиона на 57-о училище в София.

Двата отбора имат по 22 точки, като Септември е трети заради по-добрите си показатели. В предишния кръг тимът победи Арда с 3:1, докато ЦСКА отстъпи с 0:2 на лидера Лудогорец.

Разградчани продължават без загуба и оглавяват класирането с 31 точки след десет победи и едно равенство. В 12-ия кръг Лудогорец приема Черно море, който заема десетото място с 13 точки.

Вторият Черноморец е домакин на Локомотив Пловдив. Бургазлии имат 25 точки и се намират в серия от силни резултати, след като в предишния кръг разгромиха Пирин Благоевград с 6:0. Локомотив е 11-и с 13 точки.

ЦСКА 1948, който също има 22 точки, приема последния Арда. Червените спечелиха с 3:1 срещу Етър в миналия кръг и ще преследват осмата си победа през сезона.

Национал е домакин на Пирин Благоевград. Столичният тим е шести с 20 точки и идва след успех с 2:1 като гост на Левски. Пирин заема 13-ата позиция с девет точки.

Дунав и Левски се срещат в Русе. Домакините записаха убедителна победа със 7:1 над Академик Пловдив, докато сините ще опитат да се върнат на победния път след две поредни загуби.

В останалите срещи Етър приема Ботев Пловдив, а Славия е домакин на Академик Пловдив.

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