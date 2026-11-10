Ботев спечели убедително пловдивското дерби при U16

Ботев (Пловдив) победи Локомотив (Пловдив) с 4:1 като гост в двубой от 11-ия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Тодор Каракитуков се отличи с две попадения за успеха на „канарчетата“ на стадион „Локомотив“.

Гостите поведоха още в 5-ата минута чрез Каракитуков. В 35-ата Гюрел Мехмедали изравни за „черно-белите“ и двата отбора се оттеглиха на почивката при 1:1.

През второто полувреме Ботев отбеляза три гола в рамките на осем минути. Каракитуков отново даде аванс на тима си в 64-ата минута, а в 69-ата Теодор Матев покачи на 3:1.

В 72-рата минута Денислав Кондев оформи крайното 4:1 и подпечата победата на Ботев в градското дерби.

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