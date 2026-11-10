ЦСКА 1948 обърна Етър в мач с три червени картона при U16

ЦСКА 1948 победи Етър с 3:1 в двубой от 11-ия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Срещата се проведе на терена на ВТУ „Тодор Каблешков“ в София и предложи обрат и три червени картона.

Гостите от Велико Търново поведоха в 24-ата минута чрез Цветомир Цанков. Домакините обаче обърнаха резултата още преди почивката с две бързи попадения. Красимир Илиев изравни в 41-вата минута, а в 43-тата Пол Дочев даде аванс на ЦСКА 1948.

През второто полувреме Алекс Йорданов се разписа за 3:1 и оформи крайния резултат.

Двубоят бе белязан и от три изгонвания. От състава на домакините червени картони получиха Борил Стефанов и Боян Димитров, а от Етър бе отстранен голмайсторът Цветомир Цанков.

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