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  2. Септември (София) U16

Септември реши всичко преди почивката и победи Арда при U16

  • 10 ное 2026 | 10:08
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Септември реши всичко преди почивката и победи Арда при U16

Септември победи Арда с 3:1 като гост в двубой от 11-ия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Срещата се проведе на стадион „Искра“ в Черноочене, а всички попадения паднаха през първото полувреме.

Столичани поведоха в 17-ата минута чрез Давид Георгиев. Само четири минути по-късно Данаил Станев изравни за домакините.

Септември отново излезе напред в 34-ата минута, когато точен бе Денис Райчев. В 40-ата Деян Руменов увеличи преднината на гостите и оформи крайното 3:1.

След почивката повече попадения не паднаха и Септември спечели трите точки.

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