Септември реши всичко преди почивката и победи Арда при U16

Септември победи Арда с 3:1 като гост в двубой от 11-ия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Срещата се проведе на стадион „Искра“ в Черноочене, а всички попадения паднаха през първото полувреме.

Столичани поведоха в 17-ата минута чрез Давид Георгиев. Само четири минути по-късно Данаил Станев изравни за домакините.

Септември отново излезе напред в 34-ата минута, когато точен бе Денис Райчев. В 40-ата Деян Руменов увеличи преднината на гостите и оформи крайното 3:1.

След почивката повече попадения не паднаха и Септември спечели трите точки.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google