Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Национал (София) U16

Национал шокира Левски с късен обрат при U16

  • 10 ное 2026 | 11:21
  • 420
  • 0
Национал шокира Левски с късен обрат при U16

Национал победи Левски с 2:1 като гост в двубой от 11-ия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Гостите стигнаха до успеха на помощното игрище на стадион „Георги Аспарухов“ с две попадения в заключителните минути.

„Сините“ поведоха още в 11-ата минута чрез Ландон Даниел Йескас. Преднината на домакините се запази до почивката, а през по-голямата част от второто полувреме резултатът остана непроменен.

В 86-ата минута Иван Дедев изравни за Национал. Във втората минута на добавеното време Александър Станчев се разписа за 2:1 и донесе победата на гостите.

Минута след победното попадение Национал остана с човек по-малко, след като Иван Дедев получи втори жълт и съответно червен картон.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Спартак (Варна) победи Локомотив (София) с човек по-малко при U15

Спартак (Варна) победи Локомотив (София) с човек по-малко при U15

  • 10 ное 2026 | 12:15
  • 91
  • 0
Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

  • 10 ное 2026 | 12:08
  • 368
  • 0
Николай Боянов: Поемам отговорност за слабите резултати на Партизан

Николай Боянов: Поемам отговорност за слабите резултати на Партизан

  • 10 ное 2026 | 12:01
  • 181
  • 0
Марица надви Дунав с два ранни гола при U15

Марица надви Дунав с два ранни гола при U15

  • 10 ное 2026 | 11:48
  • 205
  • 0
За първи път в София: Легендарните футболни екипи на България

За първи път в София: Легендарните футболни екипи на България

  • 10 ное 2026 | 11:45
  • 489
  • 2
Септември с късен обрат и човек по-малко срещу Шипка Старс при U15

Септември с късен обрат и човек по-малко срещу Шипка Старс при U15

  • 10 ное 2026 | 11:44
  • 248
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Паро даде оценка на Гиздол и каза интересни неща за Майкъла

Паро даде оценка на Гиздол и каза интересни неща за Майкъла

  • 10 ное 2026 | 11:14
  • 5315
  • 15
Балкан гони втора победа в ЕвроКъп, този път срещу звездния ПАОК

Балкан гони втора победа в ЕвроКъп, този път срещу звездния ПАОК

  • 10 ное 2026 | 07:22
  • 6290
  • 6
Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

  • 10 ное 2026 | 12:08
  • 368
  • 0
Защитник на Левски получи предупредителен сигнал

Защитник на Левски получи предупредителен сигнал

  • 10 ное 2026 | 09:01
  • 11770
  • 4
Следващият съперник на Левски в Лига Европа отново ще търпи тежки удари от финансовите регулатори

Следващият съперник на Левски в Лига Европа отново ще търпи тежки удари от финансовите регулатори

  • 10 ное 2026 | 04:29
  • 19555
  • 18
Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед, клубът ще трябва отново да плати милиони

Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед, клубът ще трябва отново да плати милиони

  • 10 ное 2026 | 09:32
  • 7815
  • 11