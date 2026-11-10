Национал шокира Левски с късен обрат при U16

Национал победи Левски с 2:1 като гост в двубой от 11-ия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Гостите стигнаха до успеха на помощното игрище на стадион „Георги Аспарухов“ с две попадения в заключителните минути.

„Сините“ поведоха още в 11-ата минута чрез Ландон Даниел Йескас. Преднината на домакините се запази до почивката, а през по-голямата част от второто полувреме резултатът остана непроменен.

В 86-ата минута Иван Дедев изравни за Национал. Във втората минута на добавеното време Александър Станчев се разписа за 2:1 и донесе победата на гостите.

Минута след победното попадение Национал остана с човек по-малко, след като Иван Дедев получи втори жълт и съответно червен картон.

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